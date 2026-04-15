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台積電股價狂刷新天際線 高含積量台股ETF停火反彈力強

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
4月7日中東停火後的高含積量台股ETF績效表現。經濟日報製表
4月7日中東停火後的高含積量台股ETF績效表現。經濟日報製表

根據CMoney統計，自4月7日川普宣布中東停火後，台積電（2330）股價一路衝高，截至4月16日法說會前夕，股價更不斷創歷史新高，刷新天際線，法人表示，觀察這波台積電股價表現，明顯從4月7日川普宣布停戰後起漲，一路直衝迄今，截至15日止，漲幅已逾11%，帶動含積量逾四成的高含積量台股ETF股價同步上漲。

其中，表現最好的是新光臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體（00891）兩檔，不僅在7日起漲以來的漲幅贏過台積電，若觀察今年來含息報酬率，00904、00891兩檔也分別上漲41.7%、40.9%，漲幅突破四成以上，猛超車大盤同期的26.7%，同時，00904將於4月17日除息，配息金額0.68元，公布以來市場申購買氣火紅，帶動受益人數頻創歷史新高，想參與00904除息的投資人，4月16日為最後買進日。

市場分析師表示，AI需求火熱、為全球科技迎來結構成長契機，帶旺消費電子規格迭代創新，提供半導體景氣迎來擴張、漲價效應全面擴散各次產業，預估16日台積電法說會上，將釋出半導體景氣最新風向與前景展震，有助於半導體基本面透明度大增、全企業股價迎來評價重估，帶旺台股半導體ETF跟著台積電、及其他半導體利基股吃香喝辣，今年以來績效格外吸睛。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，美伊二次會談似乎有譜，造成國際油價拉回，但美股卻強彈，費半指數續創歷史新高，標普及那指站上季線，重新向高點推升，其中，科技股重回資金投資主旋律，半導體股更扮演重中之重，因為這波美股反彈，主要來自AI科技股，且股價強者恆強，代表AI需求強勁、除算力外、先進製程、記憶體等都供不應求，產能持續吃緊，迎來新一波漲價潮來襲。

另外，詹佳峯指出，IC設計類股中，ASIC自研晶片潮持續，未來不少CSP大廠自行開發AI訓練和推論晶片，隨換代需求推進，將往更先進的製程開發，更推升AI晶片需求動能強勁，預估隨台積電法說會即將召開，台積電長期看好，3奈米與2奈米需求優於預期，往2027~2028年來看，都是成長年，直接帶旺台積電概念股，包括廠務、特用化學、設備等企業，股價都有機會受惠。

台新投信ETF投資團隊強調，AI基建潮下，半導體成新戰略物資，其中，先進晶片、高頻寬記憶體等產能，正被全球科技巨擘及新興科技巨頭們強行瓜分，產業供應鏈的缺貨缺口已超越過去景氣周期，產能吃緊現象不斷被迫延長至未來數年，代表這波AI掀起人類新工業革命浪潮下，具備技術優化與營運韌性的台廠重量級半導體企業，有望成為未來數年「半導體缺貨潮」下的「隱形冠軍股」，建議投資人持續鎖定半導體ETF，除每季參與配息，享受固定現金流收益外，更能一手包辦台灣半導體產業獨特競爭財，全面掌握績優半導體企業股價飆速成長潛利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 半導體 川普 美股 中信

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