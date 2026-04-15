ETF 00940調整兩項指數編製規則 明日起生效

創下台灣基金史上最大募集潮的元大台灣價值高息（00940）追蹤指數進行兩項修改，相關調整將自16日起生效。據了解，該指數每年兩次定期審核，時間落在5月以及11月，因此，此次異動最快將在5月換股時上路。

元大台灣價值高息追蹤的臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數，根據臺灣指數公司資訊，該指數編製規則進行兩項修改，第一，針對非既有成分股，增設長期成長率指標篩選；第二，考量金融業特性，調整資本公積配息限制及自由現金流量收益率採計方式。

也就是說，新成分股入選需要考量每股純益（EPS）成長性，從過去一年、今年、未來一年的綜合評比來看，此外，股票池的後25%將不會入選；另外，由於資本公積配股比較沒有辦法公允表現配息能力，以及金融業因產業特性，包括資本支出定義、高槓桿等，比較不能與一般製造業都用自由現金流來評比，因此也調整編制規則。

回顧過去四次指數換股的檔數分別為，新增及刪除各10檔、10檔、15檔以及21檔。

整體而言，該指數是從市值前300大且流動性佳的上市公司中挑選自由現金流收益率高、財報體質佳、現金股利配息率較高且益本比較高的50檔股票組合所編製而成。

截至15日，ETF前十大個股及權重依序為長榮6.37%、大聯大3.54%、聯發科3.23%、群光3.09%、中信金3.02%、聯詠3.01%、啟碁2.98%、文曄2.85%、瑞昱2.67%、元大金2.65%。

元大台灣價值高息自2024年4月1日掛牌上市，今日市價上漲0.6%或0.06元，收上10.02元，不僅站回發行價，也創下2024年7月18日來新高，今年來市價（含息）漲幅10.23%，近一年實際的配息殖利率5.17%。

今日元大台灣價值高息成交359,475張，再度重返ETF成交王位置，成交值36.01億元，成交量及成交值雙雙創下掛牌來第六大，最新規模為787.28億元，為掛牌來次低，自2025年12月下旬起日日呈現淨流出。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。