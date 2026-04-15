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富邦00891今年飆57%強過槓桿！多檔台股ETF報酬翻倍突破40%
台股15日多頭氣勢延續，台股ETF在AI與科技題材帶動下，多檔產品股價頻創新高，今年以來績效表現亮眼，其中更有四檔ETF報酬率突破50%，成為盤面吸金焦點，帶動整體市場熱度升溫。
台股ETF今年以來績效亮眼，隨大盤走強與AI題材發酵，多檔產品股價同步創高，其中更有四檔報酬率突破50%。觀察整體表現，以富邦台灣半導體今年來大漲57.2%居冠，受惠半導體族群強勢帶動；槓桿型產品同樣吸睛，群益臺灣加權正2、國泰臺灣加權正2、富邦臺灣加權正2漲幅分別達53.7%、53.3%、52.8%，績效同樣突破50%以上。
其餘ETF亦不遑多讓，元大富櫃50上漲49.0%，主動群益科技創新、主動台新優勢成長分別上揚46.8%、45.0%，野村臺灣新科技50漲44.0%，中信小資高價30、主動統一台股增長亦分別有43.8%、43.7%的漲幅，資金持續聚焦半導體與科技成長題材，帶動相關ETF績效齊步走揚。
野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，儘管面臨國際政策變數干擾，但台灣護國神山受惠於AI伺服器、高效能運算（HPC）與雲端資料中心持續擴建，先進封裝（CoWoS）產能維持高檔，3奈米製程放量、2奈米研發進展順利，長期技術優勢未變。
富邦台灣半導體ETF經理人陳双吉表示，整體而言，具備高技術門檻與高資本效率的半導體企業將持續受惠產業升級循環，而透過ETF布局，可有效掌握產業核心成長動能。半導體ETF在聚焦關鍵龍頭與高成長公司之下，有望在AI浪潮推動下持續創造超額報酬，成為投資人參與台股科技成長的重要工具。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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