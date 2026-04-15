投資看報酬更看效率 RR值成為關鍵指標

主動野村臺灣高息ETF（00999A）經理人游景德指出，在高波動環境下，單看報酬率已不足以評估投資品質，報酬／波動比（RR值）成為衡量投資效率的重要指標，野村投信旗下主動式ETF產品占顯著比重，可觀察到投資邏輯是以「先控風險、再追機會」，有助創造更佳投資效率。

游景德提到，當前油價維持高檔，推升通膨預期，美國聯準會降息空間有限、時程可能延後。在利率高原期環境下，資金配置將更加謹慎，市場焦點轉向具備高成長、高能見度、現金流穩定的企業。AI供應鏈仍是台股長線主軸，但投資方式已從單一族群押注，轉向結合產業代表性、成長性與配息機制的整體配置思維。

游景德表示，台股加權指數改寫新高點，短線焦點將聚焦台積電法說與後續國際政經變化。從盤面結構觀察，資金輪動方向明確，AI伺服器升級與價格上調仍為絕對主軸，延伸族群包括：光通訊、PCB與高階材料、先進封裝、先進製程設備、被動元件、低軌衛星、玻璃基板。AI發展對台股的結構性支撐並未改變，建議在拉回整理後，採取低接或短均線順勢操作策略。

游景德分析，台股呈現「急漲急跌、折返跑頻繁」的高波動型態，操作難度明顯提高。也因此，愈來愈多投資人選擇將選股與風控交由專業團隊「主動出擊」。統計顯示，截至3月底，台股ETF總市值成長新台幣3,964億元，規模達4.3兆元；其中，主動式ETF規模大增685億元、年增幅高達46.7%，成為台股ETF各類型中成長最快者，清楚反映市場對「動態調整、風險控管」的高度需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。