除息高峰將至 18檔將除息台股ETF本周迎最後買進日

4月除息的台股ETF將於下周迎來除息高峰，合計有22檔將除息，其中有18檔台股ETF的最後買進日落在16日、17日兩天。觀察這18檔台股ETF此次的配息表現，近半數預估年化配息率都在5%以上，當中更有四檔產品的年化配息率超過10%。

包括群益半導體收益ETF（00927），本次預估每股配發金額為0.94元，再創新高，預估年化配息率16%。另外中信臺灣智慧50年化配息率12.2%、FT臺灣SMART和聯邦台精彩50也分別有12.2%、10.5%的亮眼成果。

財富管理專家表示，隨著台股ETF受益人數持續增加，每月的配息大戲也備受關注，就4月來看，數檔台股ETF不僅配息亮眼，績效表現也同樣沒讓投資人失望。

群益半導體收益經理人謝明志表示，在AI軍備競賽仍延續下，相關題材持續為市場投資主旋律，而被視為AI發展關鍵基礎的半導體產業更是資金布局重點。無論是IC設計、晶圓製造、封裝測試等等，都享有結構性成長利多加持，台灣因於半導體產業鏈各環節皆有布局，甚至在全球供應鏈中扮演關鍵廠商角色，可望續享獲利上修的良性循環，營運與股價成長動能可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。