他想在高點停利0050轉買00713！其他人不看好：漲幅抵好幾年配息

高股息ETF主打穩定現金流，對於想穩定領取股息的投資人而言有一定吸引力。有網友在PTT發文詢問，具備約6%殖利率的高股息ETF元大台灣高息低波（00713）是否為穩定標的，以及是否應在台股高點停利元大台灣50（0050），引發熱烈討論。多數網友認為，當前多頭市場下，高股息吸引力下降，而0050則以長期成長為主，是否停利也成為爭論焦點。

原PO指出，00713具備穩定配息與填息能力，理論上屬於穩健投資，但觀察版上討論卻不受青睞；同時認為台股已處高檔，即使上看4萬點，漲幅空間有限，因此詢問是否有人會先行停利0050，並尋求相關策略建議。

對於00713，多數網友認為其「漲太慢」是最大問題。留言指出，在當前由科技股帶動的多頭行情中，0050等市值型ETF漲幅遠勝高股息產品，「0050漲幅可以抵好幾年配息」，導致資金更傾向成長型標的。此外，也有人提到稅負與再投資成本問題，認為領息後仍需自行投入，反而降低複利效率。

針對0050是否該停利，多數意見偏向長期持有，認為「沒事不會停利」，除非有資金需求或重大事件預期。部分網友指出，過去多次市場被認為是高點，但事後回頭看仍持續上漲，「現在的高點可能是未來低點」，過度預測反而容易錯失行情。

不過，也有少數投資人分享短線操作策略，例如在高點減碼、回檔再接，或透過再平衡調整部位，但普遍認為此類操作難度較高，需具備判斷能力。另有觀點指出，若偏好穩定現金流或風險較低配置，00713仍有其角色，但較適合資產配置的一部分，而非追求報酬的核心工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。