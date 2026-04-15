市值投資+主動 統一推00403A聚焦台股市值前200大企業

統一投信即將於4月22至24日募集繳款的統一台股升級50主動式ETF（00403A），結合「市值投資X主動選股」雙邊特點的主動式ETF，將聚焦台股市值前200大企業，透過汰弱增強機制，精選出50檔優質股，並根據產業趨勢脈動即時靈活換股，讓投資組合的風味昇華再進化。

為打造穩健性、成長性兼備的升級50投資組合，統一台股升級50主動式ETF 將以市值前50大企業為核心基底，並以第51至200大企業作為增強主要選股池。統一投信指出，市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資基石；同時，經理人將採用汰弱增強原則，主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股，再從市值排名50大之後的個股中，挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投組，以期強化投資組合成長動能。

在換股時機上，不同於被動式市值型ETF有固定調整頻率，統一台股升級50主動式ETF 可每日依市場行情變化，即時靈活換股。在成分股比重調配上，00403A單一持股最高上限為30%，能鎖定優質大型成長股，拉升配置權重，以促進投資組合上攻力道，積極為投資人爭取超額報酬。

統一台股升級50主動式ETF 擬任經理人張哲瑋表示，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此，00403A預計以半導體產業作為核心配置，占比約為45%；第二大板塊，則是台灣出口主力之一的電子零組件產業，預計配置比重約20%；並搭配其他電子、電腦及周邊，和通信網路等產業。另一方面，隨著台股投資價值與日攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，也將納入00403A配置組合之中。

統一台股升級50主動式ETF 入手價每張1萬元，有利於投資人用小額資金參與台股長線成長行情。00403A預計在5月12日掛牌，設有季配息機制，保管銀行為彰化銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。