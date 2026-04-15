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鎖定台股市值前200大企業 統一投信宣布新主動式ETF將開募

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
統一投信總經理董永寬。記者賴昭穎／攝影
統一投信總經理董永寬。記者賴昭穎／攝影

結合「市值投資X主動選股」雙邊特點，統一投信推出的「統一台股升級50主動式ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00403A）」，將於4月22至24日募集繳款，將聚焦台股市值前200大企業，透過「汰弱增強」機制，精選出50檔優質股，並根據產業趨勢脈動即時靈活換股，強化投資組合成長動能。

統一投信指出，00403A將以市值前50大企業為核心基底，並以第51至200大企業作為增強主要選股池；市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資基石，且經理人將採用「汰弱增強」原則，主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股，再從市值排名50大之後的個股中，挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投組。

在換股時機上，不同於被動式市值型ETF有固定調整頻率，00403A可每日依市場行情變化，即時靈活換股。在成分股比重調配上，00403A單一持股最高上限為30%，能鎖定優質大型成長股，拉升配置權重，以促進投資組合上攻力道，積極為投資人爭取超額報酬。

統一台股升級50主動式ETF擬任經理人張哲瑋表示，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此，00403A預計以半導體產業作為核心配置，占比約為45%；第二大板塊，則是台灣出口主力之一的電子零組件產業，預計配置比重約20%；並搭配其他電子、電腦及週邊，和通信網路等產業。另一方面，隨著台股投資價值與日攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，也將納入00403A配置組合之中。

統一投信表示，00403A於4月22至24日募集期間，入手價每張1萬元，有利於投資人用小額資金參與台股長線成長行情。00403A預計在5月12日掛牌（實際掛牌日以取得主管機關核發之同意函為準），設有季配息機制，保管銀行為彰化銀行。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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