00940重返發行價掀解套潮？網勸「早點脫手」：改買0050更好賺

高股息ETF元大台灣價值高息（00940）近期重返10元發行價，引發PTT網友熱議。有網友直言該標的「台股行情這麼好卻表現不佳」，並認為回到發行價應該趁機出場，多數討論也聚焦在「是否值得續抱」與「提前下車是否更划算」，呈現明顯質疑聲浪。

根據媒體報導，00940盤中最高來到10.03元，創近兩個月新高，但相較高峰時受益人數已減少約3.26萬人，顯示不少投資人在回本前已選擇離場。分析指出，近期反彈主因為資金轉向低位階高息股，加上國際局勢趨穩與台股企業獲利預期提升，帶動整體市場回升。

一名網友在PTT發文表示，00940成交量雖高，但表現不如預期，甚至將其與美債相比，質疑其投資價值，並建議投資人「回到發行價就趕緊脫手」。整體評論偏向認為該ETF未能跟上市場漲勢，錯失行情。

多數網友對此表示認同，認為提前出場者未必吃虧，甚至「早就賺回來了」。不少留言指出，若當初轉進0050、台積電等標的，報酬早已遠超解套幅度，直言「誰還在等解套」、「早下車的都賺到流湯」。也有網友認為，投資不該執著於回本與否，而應評估資金效率與機會成本。

此外，針對00940表現，也有不少批評聲音，指出在台股已大幅上漲至3萬6、3萬7點之際，該ETF僅回到發行價，顯示成長性不足，甚至被戲稱為「最爛ETF」。部分網友則回顧當初募集熱潮，認為市場情緒過熱導致錯誤配置，是投資人應記取的教訓。

不過，仍有少數較中性或正面看法，指出若加計配息，報酬仍優於定存，或可視為穩定收益工具；也有人認為不同投資策略本就適用不同族群，不應單以短期表現論斷優劣。整體而言，討論主流仍傾向認為，與其等待解套，不如及早調整資產配置，把握其他更具成長性的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。