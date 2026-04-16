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台股創高帶動正二熱潮！他讚00631L成「顯學」越跌越買

聯合新聞網／ 綜合報導
台股創高引發正二ETF（00631L）熱潮，部分網友稱其為「股海聖杯」，支持長期持有策略。然而，市場對於熊市風險與槓桿ETF的適用性意見分歧，警告投資者應謹慎應對波動。 中央通訊社
台股創高引發正二ETF（00631L）熱潮，部分網友稱其為「股海聖杯」，支持長期持有策略。然而，市場對於熊市風險與槓桿ETF的適用性意見分歧，警告投資者應謹慎應對波動。 中央通訊社

台股再創新高之際，有網友在PTT發文指出，元大台灣50正2（00631L）股價同步創高，並稱其已成為「股海聖杯」，引發熱烈討論。不少網友認同槓桿ETF在多頭市場的優勢，但也有人提醒，高波動與熊市風險仍不可忽視，市場看法呈現分歧。

原PO分析指出，正二在歷經關稅、戰爭等利空與劇烈震盪後，仍持續創高，近期收盤價換算分割前約557元，顯示長期上漲趨勢明顯。此外，該ETF成交量長期名列前茅，股東人數也從早期數千人增加至逾13萬人，顯示市場關注度快速提升。原PO認為，與其頻繁進出，不如長期持有，「愈跌愈買」，甚至主張腰斬時更應加碼。

此觀點引發部分網友認同，有人直言「長期持有賺到流湯」、「跌的時候敢買才是顯學」，並指出只要能承受波動，正二確實具備放大報酬的效果。也有投資人分享實戰經驗，表示經歷過大跌後持續加碼，目前報酬依然可觀，強調紀律與信心的重要性。

然而，多數留言仍對風險提出警告，指出槓桿ETF在空頭時期可能出現劇烈虧損，「等下次腰斬就知道誰抱得住」、「暴跌時波動耗損很傷」，認為目前多頭氛圍下的樂觀情緒，未必能延續至熊市。也有人直言，「漲的時候都是顯學」，一旦行情反轉，投資人信心恐迅速瓦解。

此外，部分網友質疑正二是否適合作為長期投資工具，指出學界與專業投資人較少推薦槓桿ETF，並提醒其結構在震盪或下跌行情中容易出現報酬侵蝕。另有意見認為，市場上已有期貨或更高槓桿工具可替代，但門檻與風險更高，一般投資人未必適合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 00631L元大台灣50正2 ETF

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