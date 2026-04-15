快訊

坤達、陳大天苦勸…閃兵案起訴第四波「9藝人5素人」自首 檢求緩刑

台積電續飆天價！概念股全面暴動 這4檔同步鎖漲停齊創高

桃園平鎮國中師生70人劍湖山用餐爆不適 菜單出爐飯店等候採檢報告

聽新聞
0:00 / 0:00

首檔主動式金融股債ETF掛牌交易 復華00998A量價俱揚

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國內首檔主動式金融股債ETF─復華金融股息（00998A）、復華金融債息（00986D）4月15日正式在櫃買中心掛牌交易。ETF示意圖。圖／AI生成
國內首檔主動式金融股債ETF─復華金融股息（00998A）、復華金融債息（00986D）4月15日正式在櫃買中心掛牌交易。ETF示意圖。圖／AI生成

國內首檔主動式金融股ETF─復華金融股息（00998A）、復華金融債息（00986D）4月15日正式在櫃買中心掛牌交易，00998A開出紅盤，16.03元作收，漲幅2.17%，成交量達43,356張。

彭博資訊統計至4月14日，MSCI全球金融指數自3月低點反彈以來漲幅達9.6%，表現優於MSCI全球指數，其中，MSCI歐洲金融指數漲幅更有11.6%，表現更為亮眼。

00998A經理人張正宇表示，歐美金融股受近期地緣政治變動與少數負面消息干擾，評價修正後更具投資吸引力，由於歐洲金融業獲利能力持續提升，使股票評價有同步上升空間，加上又有較好的配息收益機會，成為布局全球金融產業不可或缺的投資主軸，看好西班牙第二大銀行BBVA、義大利BPER及BPM銀行、法國巴黎銀行、英國標準人壽等受惠於獲利成長或具有較佳配息能力之標的。

此外，預期日本央行升息有利於銀行擴大存放款利差收益，看好瑞穗金融集團、三菱日聯金融集團等具寡占優勢的大型金融業表現；美國金融股則偏好受惠金融監管放鬆幅度較大的銀行業如花旗集團。張正宇建議，投資人或可透過主動式金融股ETF，藉由經理人選股布局，掌握歐美金融股產業成長及息收機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 金融股 金融業 配息 MSCI

延伸閱讀

這些主動式台股 ETF 漲幅超越大盤與台積電

歐洲金融股法人喊進 本益比僅11倍 未來三年獲利展望向上

這6檔主動式台股ETF 今年漲幅超越大盤、台積電

台灣主動式 ETF 市場添生力軍 00997A 主動群益美國增長掛牌

相關新聞

正二報酬勝0050？網實測見1反轉：高報酬不等於好策略

有網友在Dcard分享投資實測結果，指出槓桿ETF「正二」（00631L）年化報酬率高於0050，但進一步以夏普值Sharpe Ratio分析後，認為0050反而是更優策略，引發網友熱烈討論。討論焦點不再只是報酬高低，而是延伸至風險承擔、波動控制與投資效率，掀起一波對「高報酬是否等於好策略」的辯論。

0050還正二？現在進場會是「山頂中的山頂」嗎…網：去年2萬4說好高現3萬6

台股高檔震盪，不少投資人猶豫是否應該全力進場0050或選擇「50/50正二」策略。雖有偏多竹勇喊進場，網友亦質疑高點判斷存在漏洞，強調若無確定性，使用槓桿工具風險更高。

ETF代碼尾數A、L、R代表什麼？國泰投信主管剖析六大類型與潛藏風險…不當股市韭菜

隨著ETF在台股投資熱潮中持續升溫，國泰投信陳郁仁深入剖析ETF類型及其風險，提醒投資人了解ETF運作，避免成為市場中的「韭菜」。他指出，ETF分為被動與主動兩大類，並根據尾碼解釋其特性，呼籲謹慎選擇。

00919股息相當於4個月薪水入帳！真星華「退休倒數中」：以後靠高股息養市值型

00919股息入帳，相當於4個月薪水，本想低調不寫，但太開心忍不住。提早退休倒數17個月，不時要盤點一下：我準備好了嗎？ 第一、財務獨立面 高股息ETF投資已上軌道，按部就班完成財務目標即可，後面就是高股息養市值型，暫時沒有其他要注意的事。 第二、生活重心面 退休前沒有什麼光環頭銜，退休後自然沒有身份落差感，平常沒有對外的社交，不會被問在哪上班而答不出的尷尬，要嘛隨便講FIRE族、業餘投資人，反正沒有前什麼長、前什麼總的頭銜，人家只是客套一下，不用那麼認真回應。 退休就是一個全新的生活開始，像第一次上學、第一次上班，都要一段時間摸索，允許自己有幾年的摸索期，沒必要逼自己非要立刻怎樣，做什麼偉大的事情，證明什麼價值，那個時候不需要做給別人看，更不用管別人評價。 反過來說，別人也沒有要做給我看，怕我給他不好的評價與分數，我為何要在心理上自卑、矮人一截，盼著別人給我高分？「財務獨立、提早退休」就是很棒的成就，有什麼好自卑？不要自己作賤自己。

台積電（2330）很強但報酬率非最高！陳重銘：00981A含積量低卻賺贏0050佔6成

不敗教主陳重銘表示，投資人不需依賴台積電持股比重超過六成來評價投資資格。他舉例指出，台光電和台達電近年表現優於台積電，強調投資組合應依個人判斷調整，不必拘泥於單一標準。

鎖定台股市值前200大企業 統一投信宣布新主動式ETF將開募

結合「市值投資X主動選股」雙邊特點，統一投信推出的「統一台股升級50主動式ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00403A）」，將於4月22至24日募集繳款，將聚焦台股市值前200大企業，透過「汰弱增強」機制，精選出50檔優質股，並根據產業趨勢脈動即時靈活換股，強化投資組合成長動能。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。