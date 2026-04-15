首檔主動式金融股債ETF掛牌交易 復華00998A量價俱揚

國內首檔主動式金融股債ETF─復華金融股息（00998A）、復華金融債息（00986D）4月15日正式在櫃買中心掛牌交易，00998A開出紅盤，16.03元作收，漲幅2.17%，成交量達43,356張。

彭博資訊統計至4月14日，MSCI全球金融指數自3月低點反彈以來漲幅達9.6%，表現優於MSCI全球指數，其中，MSCI歐洲金融指數漲幅更有11.6%，表現更為亮眼。

00998A經理人張正宇表示，歐美金融股受近期地緣政治變動與少數負面消息干擾，評價修正後更具投資吸引力，由於歐洲金融業獲利能力持續提升，使股票評價有同步上升空間，加上又有較好的配息收益機會，成為布局全球金融產業不可或缺的投資主軸，看好西班牙第二大銀行BBVA、義大利BPER及BPM銀行、法國巴黎銀行、英國標準人壽等受惠於獲利成長或具有較佳配息能力之標的。

此外，預期日本央行升息有利於銀行擴大存放款利差收益，看好瑞穗金融集團、三菱日聯金融集團等具寡占優勢的大型金融業表現；美國金融股則偏好受惠金融監管放鬆幅度較大的銀行業如花旗集團。張正宇建議，投資人或可透過主動式金融股ETF，藉由經理人選股布局，掌握歐美金融股產業成長及息收機會。

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