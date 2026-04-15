台股強、台股主動式ETF飆績效佳 經理人解析後勢怎麼看

00919股息入帳，相當於4個月薪水，本想低調不寫，但太開心忍不住。提早退休倒數17個月，不時要盤點一下：我準備好了嗎？ 第一、財務獨立面 高股息ETF投資已上軌道，按部就班完成財務目標即可，後面就是高股息養市值型，暫時沒有其他要注意的事。 第二、生活重心面 退休前沒有什麼光環頭銜，退休後自然沒有身份落差感，平常沒有對外的社交，不會被問在哪上班而答不出的尷尬，要嘛隨便講FIRE族、業餘投資人，反正沒有前什麼長、前什麼總的頭銜，人家只是客套一下，不用那麼認真回應。 退休就是一個全新的生活開始，像第一次上學、第一次上班，都要一段時間摸索，允許自己有幾年的摸索期，沒必要逼自己非要立刻怎樣，做什麼偉大的事情，證明什麼價值，那個時候不需要做給別人看，更不用管別人評價。 反過來說，別人也沒有要做給我看，怕我給他不好的評價與分數，我為何要在心理上自卑、矮人一截，盼著別人給我高分？「財務獨立、提早退休」就是很棒的成就，有什麼好自卑？不要自己作賤自己。

2026-04-15 13:52