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台股強、台股主動式ETF飆績效佳 經理人解析後勢怎麼看
市場高度期待台積電（2330）法說佳音，4月15日台積電股價率先表態最高來到2,100元，推升台股一度也創下37,000點高價。根據CMoney資料統計，4月15日表現最強的台股主動式ETF，多檔漲幅超越大盤與台積電股價表現逾兩倍，領頭羊包括：主動第一金台股優（00994A）漲幅3.15%、主動台新優勢成長（00987A）3.09%、主動統一台股增長（00981A）2.88%，這三檔也剛好也是2026年表現最強的台股主動式ETF，今年累計漲幅都在45%以上。
主動第一金台股優ETF前五大持股包括：台積電17.89%、台光電（2383）6.92%、智邦（2345）持有6.08%、旺矽（6223）持有5.2%、台達電（2308）持有5.13%等，都是盤中焦點強勢股，法人表示，這些強勢股主要受惠法說強勢預期、電子材料漲價題材、AI網通交換器加速器，以及探針等資料中心設備等各項需求強勁推動股價表現，主動ETF採取強勢產業、強勢個股重押策略，展現在操作成績上。
主動第一金台股優經理人張正中指出，台股指數經歷3月戰爭疑慮修正後反彈，現階段戰爭衝擊影響減緩，市場投資者將更關注產業實質發展需求，從目前科技產業所公布的AI應用進度，算力需求不會降低，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價具有不小調整空間，AI強勁需求延續，台股今年受惠於CSP廠商資本支出大幅成長，挹注AI供應鏈獲利持續上修，預估今年企業獲利年增率逾三成以上，為台股持續多頭走勢提供成長動能支撐。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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