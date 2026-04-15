0050還正二？現在進場會是「山頂中的山頂」嗎…網：去年2萬4說好高現3萬6

台股高檔震盪之際，不少投資人又開始陷入同一題選擇題。一名網友就在股板發問，如果現在已經來到大盤高點，究竟該All in 元大台灣50（0050），還是用「50/50正二」的方式操作比較好。貼文一出，立刻引來大批網友吐槽，焦點幾乎都集中在一句話：你怎麼知道現在就是高點？

原PO表示，若現在直接All in 0050，心理壓力可能比較大，也比較違反人性；若改成50／50搭配正二，說不定有機會比單壓0050賺得更多。原PO也提到，如果後續遇到下跌，還能考慮再加碼，只是再平衡的觸發條件、損益幾％該賣出或買入，自己仍拿不定主意，因此上網詢問大家看法。

有些網友認為，若看好後市，其實不需要太糾結，重點反而是找到自己能承受的方式，「正二/現金比例還有漲跌幅比例啟動條件，都是因人而異，跟自己的風險接受程度還有理財規劃有關」、「自己邊操作邊調整策略，找到自己最舒服的方式就好！」、「我這邊看是起漲點」、「現在的高點明年的低點」。也有偏多派直接喊進場，「歐印正二」、「錯過這車 不知道要等幾年了科科」、「20年後回頭看，3萬5絕對是低中低...」、「去年2萬4說好高 現在3萬6」。

不過更多網友直接抓住原PO的邏輯漏洞，質疑既然都認定是高點，為何還想買進正二或0050，「你怎麼知道現在是高點？」、「如果你確定是高點怎麼會買正二？」、「都知道是高點了怎麼不做空勝率更大？」、「你都知道高點了 當然都不買」、「高點應該是要大台空單佈下去吧」。也有人提醒，若連高點判斷都沒有把握，就不該把槓桿工具想得太簡單，「看你壓力承受度」、「新手別亂買正2」、「投資是對自己負責」、「賭博沒有不好，但不要騙自己在投資」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。