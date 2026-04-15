ETF代碼尾數A、L、R代表什麼？國泰投信主管剖析六大類型與潛藏風險…不當股市韭菜

ETF投資熱潮席捲台股，受益人數持續攀升，但市場上仍有不少投資人對其運作機制缺乏完整認識。

為此，國泰投信量化暨指數事業處主管陳郁仁在《大樹下學投資》影音節目中接受主持人小余兒訪問，深入淺出地拆解ETF的基本概念、種類與投資風險。

陳郁仁首先釐清，ETF本質上也是一種基金，也就是集合眾多投資人資金交由專業機構統一管理的工具，與傳統共同基金最大差異在於...

ETF可直接在證券市場交易，上市後投資人只要透過證券戶就能像買賣股票一樣自由交易，不需再透過投信公司申購與贖回，機制更為公開透明且具便利性

針對市場上琳瑯滿目的ETF，陳郁仁將其區分為被動式與主動式兩大類。

1.追蹤指數被動式ETF

他說明，被動式ETF又稱指數股票型基金，主要追蹤或複製特定指數的績效表現，由於指數在上市前已編製完成，經理人原則上不會主動調整成分股，而是被動跟隨指數變化。

以國泰台灣領袖50（00922）為例，投資人可在官網查到完整成分股與權重，買進後即依既定權重投資台股50大企業。

2.主動式ETF

反觀主動式ETF則未追蹤固定指數，高度仰賴經理人依團隊策略主動選股並調整投資組合，操作邏輯雷同傳統共同基金，差別僅在於可在股票市場掛牌交易。

談及投資人常關注的ETF規模，陳郁仁指出，規模代表投入資金多寡，通常規模越大流動性越好，但也提醒規模大小與績效表現並無絕對關聯；但若從風險角度評估，一檔ETF長期規模偏低恐面臨清算下市風險，建議優先挑選規模持續成長且具一定資金基礎的標的。

此外他也提醒投資人須留意淨值與市價的差異，淨值為每單位基金的真實價值，市價則是實際交易價格，兩者供需落差會產生折溢價，交易前可至投信官網查詢，避免買在相對高點。

為了讓投資人快速掌握，陳郁仁將被動式ETF進一步歸納為六大類：

首先是依公司市值配置的市值型ETF，適合看好整體市場長期發展者 其次是深受存股族青睞的高股息ETF，如國泰永續高股息（00878）即精選30檔高息股票並採季配機制，適合有現金流需求者 第三類為主攻半導體、AI等特定趨勢的主題型ETF，例如國泰台灣科技龍頭（00881） 第四類則是依指數規則投資債券的債券型ETF，如國泰20年美債（00687B），此類代碼尾端通常帶有B 若追求短線操作，他提到可利用期貨等衍生性商品放大報酬的槓桿型ETF，如代碼尾端有L的國泰臺灣加權正2（00663L），或是與指數走勢相反、適合作為避險工具的反向型ETF，如代碼尾端為R的國泰臺灣加權反1（00664R） 針對近期市場上出現的新代碼，陳郁仁解釋，尾端為A代表主動式股票ETF，D為主動式債券ETF，T則代表具備總報酬概念的平衡型ETF，由於這類商品無固定追蹤指數，績效極度考驗經理人操盤功力

總結ETF的三大優勢，陳郁仁認為在於

風險相對分散 交易成本低 以台股現行稅制來看證交稅僅千分之一，以及選擇多元能滿足各類需求

但他也鄭重呼籲，不同類型的ETF伴隨不同風險...

如市值與高股息型易受大盤回檔波及；主題型科技ETF波動性較高且承受單一產業風險；債券型則有潛在的利率、信用與匯率風險；槓桿與反向型則因具備衍生性商品屬性，僅適合有經驗的短線投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。