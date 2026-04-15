00919股息相當於4個月薪水入帳！真星華「退休倒數中」：以後靠高股息養市值型

＊原文時間4月14日。

群益台灣精選高息（00919）股息入帳，相當於4個月薪水，本想低調不寫，但太開心忍不住。提早退休倒數17個月，不時要盤點一下：我準備好了嗎？

第一、財務獨立面

高股息ETF投資已上軌道，按部就班完成財務目標即可，後面就是高股息養市值型，暫時沒有其他要注意的事。

第二、生活重心面

退休前沒有什麼光環頭銜，退休後自然沒有身份落差感，平常沒有對外的社交，不會被問在哪上班而答不出的尷尬，要嘛隨便講FIRE族、業餘投資人，反正沒有前什麼長、前什麼總的頭銜，人家只是客套一下，不用那麼認真回應。

退休就是一個全新的生活開始，像第一次上學、第一次上班，都要一段時間摸索，允許自己有幾年的摸索期，沒必要逼自己非要立刻怎樣，做什麼偉大的事情，證明什麼價值，那個時候不需要做給別人看，更不用管別人評價。

反過來說，別人也沒有要做給我看，怕我給他不好的評價與分數，我為何要在心理上自卑、矮人一截，盼著別人給我高分？「財務獨立、提早退休」就是很棒的成就，有什麼好自卑？不要自己作賤自己。

第三、身心健康面

身體健康部分，我已經去參加健身房，大約一周運動三次，鍛鍊肌力與心肺等，以後的重點是持之以恆。

心靈健康是一個需要特別關注的重點，如上面所講，不要自動矮人一截。

「課題分離」這四個字要常常在口頭唸一唸，由外而內去形塑潛意識，加上三關：關我何事、關你何事、關他何事，在心靈建構一個篩選機制，踢開無意義的事情，時常檢視自己內心在想什麼，儘量讓心靈保持自由，不內耗、不自卑、不瞎想。

以上是目前的體會。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。