快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

富邦投信 ETF 總資產管理規模 站上兆元大關

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：富邦投信屢獲國內多項大獎肯定2026年基金得獎大事記。資料來源：台北金融研究發展基金會 Refinitiv Lipper 資料日期：2026/4/9
表：富邦投信屢獲國內多項大獎肯定2026年基金得獎大事記。資料來源：台北金融研究發展基金會 Refinitiv Lipper 資料日期：2026/4/9

台灣ETF市場再寫新頁。富邦投信宣布，旗下ETF總資產管理規模4月14日正式突破新台幣兆元大關，躋身ETF兆元級資產管理行列。根據投信投顧公會統計至今年2月底資料，富邦投信同時為國內投信業者中發行ETF檔數最多者，顯示其在產品布局廣度與市場滲透度上居於領先地位。今年以來更陸續獲得臺灣證券交易所、櫃買中心、亞洲資產管理雜誌（AAM）、金管會第三屆永續金融評鑑獎、第29屆傑出基金金鑽獎及LSEG理柏台灣基金獎等多項肯定，成為少數兼具規模優勢與專業評鑑榮耀的資產管理機構。

富邦投信表示，ETF總資產管理規模跨越兆元門檻，來自長期深耕指數投資與完整產品線建構。從市值型、科技型，到高股息、主動式債券ETF、跨國產業型布局以及市場獨特性ETF，產品結構涵蓋核心資產配置與策略型投資需求，協助投資人因應不同景氣循環與資金輪動環境。隨著AI與數位轉型成為全球投資主軸，相關科技與創新題材ETF吸引法人與散戶資金同步流入，推升整體管理規模穩步成長。

在專業評比方面，富邦投信今年接連獲證交所與櫃買中心頒發ETF發行與推廣績效獎項，肯定其在產品創新、流動性維持與投資人教育推廣上的成果；同時亦榮獲亞洲資產管理雜誌（AAM）資產管理大獎，彰顯其資產管理規模與投研實力獲得國際專業機構認可。此外，在金管會第三屆永續金融評鑑中脫穎而出，代表其在永續發展綜合指標，及環境、社會與公司治理三大支柱構面，達到監理機關高度標準。

在基金表現方面，於第29屆「傑出基金金鑽獎」一舉榮獲10項獎項肯定，亦榮膺2026年LSEG理柏台灣基金獎環球房地產股票三年期獎項榮耀。

富邦投信指出，ETF已成為投資人進行長期資產配置與退休規劃的重要工具。規模突破兆元不僅象徵品牌信任度的累積，也反映被動投資與多元資產配置理念日益成熟。未來將持續強化產品差異化設計，深化永續投資策略，並結合數據化風控與指數研究能力，提升資產管理效率與透明度。

展望後市，在全球經濟邁向數位轉型與低碳轉型雙軌並進下，ETF市場仍具長線成長動能。富邦投信強調，將秉持穩健經營與創新並重原則，擴大多元資產與跨境布局，持續為投資人創造長期價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 櫃買中心 ETF

延伸閱讀

富邦投信首檔主動股ETF核准募集 龍耀艦隊啟航開啟台股新版圖

富邦投信實力卓越 獲兩大基金獎肯定

國泰投信 勇奪國際獎八大榮耀

聯博雙獎加持 印證債券巨擘地位

相關新聞

台積電（2330）很強但報酬率非最高！陳重銘：00981A含積量低卻賺贏0050佔6成

不敗教主陳重銘表示，投資人不需依賴台積電持股比重超過六成來評價投資資格。他舉例指出，台光電和台達電近年表現優於台積電，強調投資組合應依個人判斷調整，不必拘泥於單一標準。

00940自救會還在取暖？懶錢包揭數據對照「沉沒成本才是真殺手」：486天僅28天站上發行價

2026年4月，曾引發全台「00940之亂」的傳奇高股息ETF元大臺灣價值高息（00940）正式上市屆滿兩週年。財經Youtuber懶錢包在影片中，以詳盡的數據回顧這檔從全民瘋搶到人人喊打的標的，指出其兩年來績效不僅在同類產品中墊底，更創下54萬名股東「跳車逃難」的驚人紀錄。

00984A「主動高股息ETF」新品種半年績效狠甩0056與00878！唯一隱憂是這個

主動高股息ETF（00984A）在近半年表現優於傳統被動ETF（如0056與00878），績效差距達10%以上。主動型策略靈活配置成長股與高殖利率股票，適應市場變化，但需注意費用率管理。

00905配0.6元年化近12％不吃老本…賺股息不用賠價差！低標準差抗震建議定期定額

台股強勢反彈，FT臺灣Smart（00905）配息0.6元，年化配息率近12%，成為第二季資金布局的焦點。00905採用Smart Beta選股策略，展現較強抗震能力，建議投資人定期定額布局，以降低市場波動風險。

00878股價超車00919…高配息不等於必賺破除迷思？專家：還原配息00919仍贏1元

國泰永續高股息（00878）股價超越群益台灣精選高息（00919），顯示高配息不等於必賺的迷思。即使00919歷年配息較多，現在還原後仍超過00878約1元，投資人需謹慎評估ETF屬性與成份股影響。

台股破3萬6千點！00631L分割後太香被買爆…網嗨：買進正二睏霸數錢

台股突破3萬6千點，元大台灣50正2（00631L）在分割後吸引資金湧入，單日漲幅達5.12%。截至4月，00631L投資人數增4.9萬，報酬率43.57%，引發多方熱議與關注，然而也有投資人提醒潛在的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。