富邦投信 ETF 總資產管理規模 站上兆元大關

台灣ETF市場再寫新頁。富邦投信宣布，旗下ETF總資產管理規模4月14日正式突破新台幣兆元大關，躋身ETF兆元級資產管理行列。根據投信投顧公會統計至今年2月底資料，富邦投信同時為國內投信業者中發行ETF檔數最多者，顯示其在產品布局廣度與市場滲透度上居於領先地位。今年以來更陸續獲得臺灣證券交易所、櫃買中心、亞洲資產管理雜誌（AAM）、金管會第三屆永續金融評鑑獎、第29屆傑出基金金鑽獎及LSEG理柏台灣基金獎等多項肯定，成為少數兼具規模優勢與專業評鑑榮耀的資產管理機構。

富邦投信表示，ETF總資產管理規模跨越兆元門檻，來自長期深耕指數投資與完整產品線建構。從市值型、科技型，到高股息、主動式債券ETF、跨國產業型布局以及市場獨特性ETF，產品結構涵蓋核心資產配置與策略型投資需求，協助投資人因應不同景氣循環與資金輪動環境。隨著AI與數位轉型成為全球投資主軸，相關科技與創新題材ETF吸引法人與散戶資金同步流入，推升整體管理規模穩步成長。

在專業評比方面，富邦投信今年接連獲證交所與櫃買中心頒發ETF發行與推廣績效獎項，肯定其在產品創新、流動性維持與投資人教育推廣上的成果；同時亦榮獲亞洲資產管理雜誌（AAM）資產管理大獎，彰顯其資產管理規模與投研實力獲得國際專業機構認可。此外，在金管會第三屆永續金融評鑑中脫穎而出，代表其在永續發展綜合指標，及環境、社會與公司治理三大支柱構面，達到監理機關高度標準。

在基金表現方面，於第29屆「傑出基金金鑽獎」一舉榮獲10項獎項肯定，亦榮膺2026年LSEG理柏台灣基金獎環球房地產股票三年期獎項榮耀。

富邦投信指出，ETF已成為投資人進行長期資產配置與退休規劃的重要工具。規模突破兆元不僅象徵品牌信任度的累積，也反映被動投資與多元資產配置理念日益成熟。未來將持續強化產品差異化設計，深化永續投資策略，並結合數據化風控與指數研究能力，提升資產管理效率與透明度。

展望後市，在全球經濟邁向數位轉型與低碳轉型雙軌並進下，ETF市場仍具長線成長動能。富邦投信強調，將秉持穩健經營與創新並重原則，擴大多元資產與跨境布局，持續為投資人創造長期價值。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。