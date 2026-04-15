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超越台積電及大盤漲幅 這些主動基金績效拚搏主動式 ETF 績效不差

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近一周10檔最強台股科技基金。資料來源：CMoney
近一周10檔最強台股科技基金。資料來源：CMoney

市場高度期待台積電（2330）法說佳音，台積電股價率先表態再創新高，同步推升過去一周台股指數由33,000點直攻37,000點，市場除了關注目前市場熱門的台股主、被動ETF。法人表示，已經運作超過30至40年時間的台股共同基金，同樣是由基金經理人主動管理，且主動管理的時間超過台股主動式ETF，且同樣具備靈活調整的節奏，且更具備長期操作成績，以過去一周最強十檔台股科技基金而言，2026年以來操作成績皆在大盤及台積電之上，同期間表現超車台股ETF。

根據CMoney資料統計，這一周台股過關斬將挑戰37,000點，最強台股科技基金前五名為：聯邦精選科技基金、第一金電子基金、安聯台灣科技基金、新光創新科技基金及台新2000高科技基金，過去一周漲幅都在15%上下，過三個月及今年以來漲幅更多數高達40%及50%，這樣表現不僅超越台股加權指數，也超越台積電漲幅，同期間也多數超越表現領先被動式台股ETF。

張正中指出，受惠AI應用超呼預期、加上先進製程漲價潮，加上IMF將台灣最新經濟展望由1月預估2.1%，大幅上修至5.2%，台灣在AI產業的高速成長需求下，驅動經濟成長大幅擴張，一旦美伊戰爭因素消弭、油價回緩、通膨擔憂解除，市場預期聯準會今年底前仍有降息機會，研判將再推升台股評價向上。

張正中表示，台股指數經歷3月戰爭疑慮修正後反彈，現階段戰爭衝擊影響減緩，市場投資者將更關注產業實質發展需求，從目前科技產業所公布的AI應用進度，算力需求不會降低，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價具有不小調整空間，AI強勁需求延續，台股今年受惠於CSP廠商資本支出大幅成長，挹注AI供應鏈獲利持續上修，預估今年企業獲利年增率逾三成以上，為台股持續多頭走勢提供成長動能支撐。

法人分析，大盤在多頭動能啟動時，選股的能力更望進一步再度放大投資成果，台股主動基金在經理人主動選股、加減碼調整靈活度高，投資人如看好台股長趨勢行情，除了挑選ETF外，具備長期操作成績的台股科技基金、台股股票基金，更是多頭行情必備理財工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

輝達 聯準會 台股指數

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