快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

這些主動式台股 ETF 漲幅超越大盤與台積電

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
六檔主動式台股ETF今年漲幅超越大盤與台積電。資料來源：CMoney
六檔主動式台股ETF今年漲幅超越大盤與台積電。資料來源：CMoney

台積電（2330）與台股指數持續創新高，主動式ETF也已有六檔漲幅不僅超越大盤，也超越台積電股價漲幅，包括：主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A），主動中信台灣卓越（00995A）及主動復華未來50（00991A），這六檔主動式台股ETF在4月以來已上漲逾20%。

台電積電法說會即將登場，市場預期台積電財報與業績展望超乎預期，加上美伊戰爭透露新一輪談判佳音，台積電領軍台股上揚，收盤雙雙創下歷史新高價，主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，受惠AI應用超呼預期、加上先進製程漲價潮，加上IMF最新全球經濟展望上修今年全球經濟成長率至3.3%，美伊戰爭對經濟的影響降低，若戰爭因素消弭、油價回緩、通膨擔憂解除，市場仍預期今年年底前有降息可能，可望推升台股評價再向上。

張正中表示，台股指數經歷3月份戰爭疑慮修正後反彈，現階段戰爭衝擊影響減緩，市場投資者將更關注產業實質發展需求，從目前科技產業所公布的AI應用進度，算力需求不會降低，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價具有不小調整空間，AI強勁需求延續。

市場預估今、明年台股企業獲利成長率仍有逾三成及兩成水準，為台股持續多頭走勢提供成長動能支撐，主動式台股ETF透過經理人主動選股、加減碼調整，是投資人參與台股長波段多頭行情必備投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 台股指數

延伸閱讀

14檔主動式台股 ETF 規模創新高 這檔今年報酬率約45%居冠

台股飆新高 00988A 再度暴力漲贏所有正二 ETF

高含「積」量 ETF 搶風頭 台積法說本周登場 資金提前卡位

主動式 ETF 投信搶發 台股、美國科技股占大宗

相關新聞

台積電（2330）很強但報酬率非最高！陳重銘：00981A含積量低卻賺贏0050佔6成

不敗教主陳重銘表示，投資人不需依賴台積電持股比重超過六成來評價投資資格。他舉例指出，台光電和台達電近年表現優於台積電，強調投資組合應依個人判斷調整，不必拘泥於單一標準。

00940自救會還在取暖？懶錢包揭數據對照「沉沒成本才是真殺手」：486天僅28天站上發行價

2026年4月，曾引發全台「00940之亂」的傳奇高股息ETF元大臺灣價值高息（00940）正式上市屆滿兩週年。財經Youtuber懶錢包在影片中，以詳盡的數據回顧這檔從全民瘋搶到人人喊打的標的，指出其兩年來績效不僅在同類產品中墊底，更創下54萬名股東「跳車逃難」的驚人紀錄。

00984A「主動高股息ETF」新品種半年績效狠甩0056與00878！唯一隱憂是這個

主動高股息ETF（00984A）在近半年表現優於傳統被動ETF（如0056與00878），績效差距達10%以上。主動型策略靈活配置成長股與高殖利率股票，適應市場變化，但需注意費用率管理。

00905配0.6元年化近12％不吃老本…賺股息不用賠價差！低標準差抗震建議定期定額

台股強勢反彈，FT臺灣Smart（00905）配息0.6元，年化配息率近12%，成為第二季資金布局的焦點。00905採用Smart Beta選股策略，展現較強抗震能力，建議投資人定期定額布局，以降低市場波動風險。

00878股價超車00919…高配息不等於必賺破除迷思？專家：還原配息00919仍贏1元

國泰永續高股息（00878）股價超越群益台灣精選高息（00919），顯示高配息不等於必賺的迷思。即使00919歷年配息較多，現在還原後仍超過00878約1元，投資人需謹慎評估ETF屬性與成份股影響。

台股破3萬6千點！00631L分割後太香被買爆…網嗨：買進正二睏霸數錢

台股突破3萬6千點，元大台灣50正2（00631L）在分割後吸引資金湧入，單日漲幅達5.12%。截至4月，00631L投資人數增4.9萬，報酬率43.57%，引發多方熱議與關注，然而也有投資人提醒潛在的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。