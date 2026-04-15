這些主動式台股 ETF 漲幅超越大盤與台積電

台積電（2330）與台股指數持續創新高，主動式ETF也已有六檔漲幅不僅超越大盤，也超越台積電股價漲幅，包括：主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A），主動中信台灣卓越（00995A）及主動復華未來50（00991A），這六檔主動式台股ETF在4月以來已上漲逾20%。

台電積電法說會即將登場，市場預期台積電財報與業績展望超乎預期，加上美伊戰爭透露新一輪談判佳音，台積電領軍台股上揚，收盤雙雙創下歷史新高價，主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，受惠AI應用超呼預期、加上先進製程漲價潮，加上IMF最新全球經濟展望上修今年全球經濟成長率至3.3%，美伊戰爭對經濟的影響降低，若戰爭因素消弭、油價回緩、通膨擔憂解除，市場仍預期今年年底前有降息可能，可望推升台股評價再向上。

張正中表示，台股指數經歷3月份戰爭疑慮修正後反彈，現階段戰爭衝擊影響減緩，市場投資者將更關注產業實質發展需求，從目前科技產業所公布的AI應用進度，算力需求不會降低，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價具有不小調整空間，AI強勁需求延續。

市場預估今、明年台股企業獲利成長率仍有逾三成及兩成水準，為台股持續多頭走勢提供成長動能支撐，主動式台股ETF透過經理人主動選股、加減碼調整，是投資人參與台股長波段多頭行情必備投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。