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台積電（2330）很強但報酬率非最高！陳重銘：00981A含積量低卻賺贏0050佔6成
不敗教主陳重銘表示，投資股票雖然可以採取相對簡單的方式，但投資人仍需要具備基本判斷與思考能力。
他指出，常有網友留言質疑，若投資組合中的台積電（2330）持股比重未達六成，就不具備談投資的資格。
不過他認為，這樣的說法並不合理，因為元大台灣50（0050）之所以持有超過6成的台積電，是因為其本身追蹤指數編製結果如此，投資人沒有必要讓自己的投資組合完全複製0050。
陳重銘表示，台積電確實是獲利能力很強的公司，但不代表一定是報酬率最高的公司。他舉例指出，像台光電（2383）、台達電（2308）等個股，近幾年的報酬表現甚至優於台積電。
他也提到，例如主動統一台股增長（00981A）的台積電持股比重就沒有那麼高，但其報酬率表現卻仍優於0050，甚至高出數十個百分點。他認為，這也顯示投資組合不必拘泥於單一權重配置。
最後，陳重銘強調，沒有人規定持有台積電一定要比照0050的比重配置，投資人仍應依照自己的判斷與策略思考，而不是盲目套用單一標準。
◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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