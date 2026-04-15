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美股回穩 00971持股迎結構性成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美股在科技與 AI 題材帶動下，市場氣氛明顯轉趨正向。隨著多項關鍵利多浮現，投資人風險偏好回溫，標普500指數已收復年內跌幅，費城半導體指數更再創波段新高，顯示資金持續回流成長性明確的科技與 AI 相關族群，為美股中長線行情奠定穩固基礎。

野村美國研發龍頭 ETF（00971）經理人林怡君表示，AI 基礎建設進展成為市場焦點。SanDisk率先公開的高頻寬快閃記憶體（High Bandwidth Flash；HBF）技術，正式進入供應鏈布局階段，並計劃於下半年推出原型產品。隨著高效能運算與生成式 AI 應用快速擴張，HBM/HBF 已成為 AI 伺服器升級的關鍵零組件之一，相關產能投資不僅反映終端需求能見度提升，也進一步強化 AI 硬體供應鏈的成長動能。

林怡君提到，企業軟體與雲端應用同樣傳出利多。甲骨文（Oracle）近日發表全新AI應用服務，主打協助企業在財務管理、供應鏈、人力資源及客戶管理等核心營運環節導入AI流程自動化。市場解讀，企業對AI的需求已從概念驗證階段，正式進入提升效率與降低營運成本的實際落地期，有助雲端平台與商用軟體業者持續擴大市占與訂閱收入規模。

林怡君分析算力需求，生成式 AI 模型持續推升雲端資料中心的使用強度。知名生成式AI公司 Anthropic 同意向AI雲端服務商 CoreWeave 租用大規模資料中心算力，顯示高階模型訓練與推論對 GPU 與專屬雲端資源的依賴程度持續加深。相關動向凸顯AI 算力仍處於供不應求狀態，也為雲端基礎設施業者及上游晶片、設備廠帶來長線成長動能。

林怡君表示，整體而言，從硬體端的 HBM 與半導體產線投資，到軟體端的企業 AI 應用落地，再到雲端資料中心算力需求持續攀升，AI 產業鏈已呈現由點到面的全面擴散，並與四大 CSP（雲端服務供應商）形成正向循環。隨著企業客戶加速導入AI，雲端平台的資本支出與營收能見度同步提高，成為支撐美股科技板塊的重要結構性力量。

00971聚焦布局美國AI、雲端運算與核心科技龍頭，成分股涵蓋多家受惠於AI基礎建設、企業數位轉型及雲端算力擴張的關鍵企業。隨著指數型權值股基本面持續改善，有助投資人掌握AI與美股科技成長趨勢，同時分散單一個股波動風險。

林怡君指出，標普指數回穩、費半再創新高，正反映市場已重新評價AI對企業獲利的實質貢獻。在多項產業與企業層級利多共振下，美股科技與AI相關資產的中長期投資價值持續受到市場關注，成為投資人參與此波行情的重要標的之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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