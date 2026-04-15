市值投資+主動式 ETF 00403A 將於22日開募

主動式ETF今年以來持續受到投資人青睞，近來投信業者也紛紛推出結合市值投資與主動選股的主動式市值ETF，統一投信表示，統一台股升級50主動式ETF（00403A）將於4月22日到24日募集繳款。

統一投信指出，為打造穩健性、成長性兼備的升級50投資組合，統一台股升級50主動式ETF 將以市值前50大企業為核心基底，並以第51至200大企業作為增強主要選股池。由於市值前50大企業具有高影響力及高流動性，適合作為投資基石。另外經理人將採用「汰弱增強」原則，主動汰換掉市值前50大中表現相對弱勢的個股，再從市值排名50大之後的個股中，挑選成長前景佳且獲利能力優異的企業納入投組，以期強化投資組合成長動能。

在換股時機上，不同於被動式市值型ETF有固定調整頻率，統一台股升級50主動式ETF 可每日依市場行情變化，即時靈活換股。在成分股比重調配上，00403A單一持股最高上限為30%，能鎖定優質大型成長股，拉升配置權重，以促進投資組合上攻力道，積極為投資人爭取超額報酬。

統一台股升級50主動式ETF擬任經理人張哲瑋表示，AI促動台灣產業結構華麗轉身，半導體與電子零組件已是台股最重要的兩大命脈。因此，00403A預計以半導體產業作為核心配置，占比約為45%；第二大板塊，則是台灣出口主力之一的電子零組件產業，預計配置比重約20%；並搭配其他電子、電腦及週邊，和通信網路等產業。另一方面，隨著台股投資價值與日攀升，資產管理業務蓬勃發展，金融保險業獲利可期，也將納入00403A配置組合之中。

統一台股升級50主動式ETF於募集期間，入手價每張1萬元，有利於投資人用小額資金參與台股長線成長行情。00403A預計在5月12掛牌（此為暫訂日期，實際掛牌日以取得主管機關核發之同意函為準)，設有季配息機制，保管銀行為彰化銀行。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。