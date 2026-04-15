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首檔主動式金融股債 ETF 掛牌 00998A 開紅盤 成交量居海外 ETF 第三

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

國內首檔主動式金融股債ETF-復華金融股息（00998A）、復華金融債息（00986D）4月15日正式在櫃買中心掛牌交易，其中00998A開出紅盤，盤中漲幅逾2%，截至9點30分，成交量突破2.5萬張，位居海外股票型ETF第三大。

00998A發行價為15元，掛牌首日盤中價格（截至9點30分）來到16元，累計自成立以來漲幅達6.7%。彭博資訊統計截至14日，MSCI全球金融指數自3月低點反彈以來漲幅達9.6%，表現優於MSCI全球指數，其中MSCI歐洲金融指數漲幅更有11.6%，表現更為亮眼。

00998A經理人張正宇表示，歐美金融股受近期地緣政治變動與少數負面消息干擾，評價修正後更具投資吸引力，由於歐洲金融業獲利能力持續提升，使股票評價有同步上升空間，加上又有較好的配息收益機會，成為布局全球金融產業不可或缺的投資主軸，看好西班牙第二大銀行BBVA、義大利BPER及BPM銀行、法國巴黎銀行、英國標準人壽等受惠於獲利成長或具有較佳配息能力之標的。

此外，預期日本央行升息有利於銀行擴大存放款利差收益，看好瑞穗金融集團、三菱日聯金融集團等具寡占優勢的大型金融業表現；美國金融股則偏好受惠金融監管放鬆幅度較大的銀行業如花旗集團。張正宇建議，投資人或可透過主動式金融股ETF，藉由經理人選股布局，掌握歐美金融股產業成長及息收機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金融業 配息 彭博

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