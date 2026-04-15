14檔主動式台股 ETF 規模創新高 這檔今年報酬率約45%居冠

主動式台股ETF持續發熱，規模也領先台股ETF創高，統計總規模已來到2,753.78億元，2026年來已增加1,489.44億。目前主動式台股ETF共有14檔，以今年來績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）上漲44.77%漲幅居冠表現最出色。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，大盤頻創新高，在資金輪動快速變遷的環境下，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

00992A經理人陳朝政指出，台股後市來看，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。

隨著CSP業者Capex持續上揚，AI 硬體需求同步增加，2026年台股獲利大成長預期不變。2024-2025年是AI的「基礎建設期」，2026年進入「商轉收成期」，關鍵零組件PCB、測試、光通訊、記憶體等產業鏈值得留意。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易強調，由於AI資料中心對光通訊產品的爆發性需求，儘管相關廠商均積極擴產，2026年底預期仍有25~30%供給缺口，主要瓶頸在於上游雷射，為隨時間推移，銅解決方案逐漸被光通訊取代，光通訊需求將持續成長，持續看好光通訊廠商營運發展，隨著上游雷射廠商積極擴產，台廠可望同步受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。