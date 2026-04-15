快訊

用電鍋也要開抽油煙機？醫解答揭「3關鍵」恐傷肺 擺錯位置也危險

2026日本搭機「行動電源」7大新制上路！4/24起限帶2顆行充、別忘做1事

學姊制不合理！北一女儀隊遭爆高跪姿聽講、無法吃午飯 校方回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

14檔主動式台股 ETF 規模創新高 這檔今年報酬率約45%居冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主動式台股ETF規模與績效表現。資料來源︰CMoney
主動式台股ETF規模與績效表現。資料來源︰CMoney

主動式台股ETF持續發熱，規模也領先台股ETF創高，統計總規模已來到2,753.78億元，2026年來已增加1,489.44億。目前主動式台股ETF共有14檔，以今年來績效表現來看，主動群益科技創新（00992A）上漲44.77%漲幅居冠表現最出色。

群益投信台股主動式ETF團隊表示，大盤頻創新高，在資金輪動快速變遷的環境下，台股布局更須保持主動調整持股的靈活度，彈性操作、趨吉避凶，這也更加彰顯持有主動式台股ETF的價值。現階段全球市場高檔震盪，因此在看好台股後市下，面對瞬息萬變的市場環境，投資人要與時俱進調整投資思維，主動出擊應萬變，台股主動式ETF正是可多加運用的工具。

00992A經理人陳朝政指出，台股後市來看，持續看好AI伺服器升級、光通訊規格提升，以及先進製程資本支出擴張，三大主軸所帶來的結構性成長機會。

隨著CSP業者Capex持續上揚，AI 硬體需求同步增加，2026年台股獲利大成長預期不變。2024-2025年是AI的「基礎建設期」，2026年進入「商轉收成期」，關鍵零組件PCB、測試、光通訊、記憶體等產業鏈值得留意。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）經理人陳沅易強調，由於AI資料中心對光通訊產品的爆發性需求，儘管相關廠商均積極擴產，2026年底預期仍有25~30%供給缺口，主要瓶頸在於上游雷射，為隨時間推移，銅解決方案逐漸被光通訊取代，光通訊需求將持續成長，持續看好光通訊廠商營運發展，隨著上游雷射廠商積極擴產，台廠可望同步受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

光通訊 科技 台股

延伸閱讀

這6檔主動式台股ETF 今年漲幅超越大盤、台積電

13檔台股 ETF 受益人創高

野村首檔主動式高股息 ETF 00999A 4月13日開募

台股 ETF 配息潮來了 本周16檔發放逾238億 00919配144億最多

相關新聞

台積電（2330）很強但報酬率非最高！陳重銘：00981A含積量低卻賺贏0050佔6成

不敗教主陳重銘表示，投資人不需依賴台積電持股比重超過六成來評價投資資格。他舉例指出，台光電和台達電近年表現優於台積電，強調投資組合應依個人判斷調整，不必拘泥於單一標準。

00940自救會還在取暖？懶錢包揭數據對照「沉沒成本才是真殺手」：486天僅28天站上發行價

2026年4月，曾引發全台「00940之亂」的傳奇高股息ETF元大臺灣價值高息（00940）正式上市屆滿兩週年。財經Youtuber懶錢包在影片中，以詳盡的數據回顧這檔從全民瘋搶到人人喊打的標的，指出其兩年來績效不僅在同類產品中墊底，更創下54萬名股東「跳車逃難」的驚人紀錄。

00984A「主動高股息ETF」新品種半年績效狠甩0056與00878！唯一隱憂是這個

主動高股息ETF（00984A）在近半年表現優於傳統被動ETF（如0056與00878），績效差距達10%以上。主動型策略靈活配置成長股與高殖利率股票，適應市場變化，但需注意費用率管理。

00905配0.6元年化近12％不吃老本…賺股息不用賠價差！低標準差抗震建議定期定額

台股強勢反彈，FT臺灣Smart（00905）配息0.6元，年化配息率近12%，成為第二季資金布局的焦點。00905採用Smart Beta選股策略，展現較強抗震能力，建議投資人定期定額布局，以降低市場波動風險。

00878股價超車00919…高配息不等於必賺破除迷思？專家：還原配息00919仍贏1元

國泰永續高股息（00878）股價超越群益台灣精選高息（00919），顯示高配息不等於必賺的迷思。即使00919歷年配息較多，現在還原後仍超過00878約1元，投資人需謹慎評估ETF屬性與成份股影響。

台股破3萬6千點！00631L分割後太香被買爆…網嗨：買進正二睏霸數錢

台股突破3萬6千點，元大台灣50正2（00631L）在分割後吸引資金湧入，單日漲幅達5.12%。截至4月，00631L投資人數增4.9萬，報酬率43.57%，引發多方熱議與關注，然而也有投資人提醒潛在的風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。