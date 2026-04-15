00940自救會還在取暖？懶錢包揭數據對照「沉沒成本才是真殺手」：486天僅28天站上發行價

＊原影片時間截至4月2日。

2026年4月，曾引發全台「00940之亂」的傳奇高股息ETF元大台灣價值高息（00940）正式上市屆滿兩週年。

財經Youtuber懶錢包在影片中，以詳盡的數據回顧這檔從全民瘋搶到人人喊打的標的，指出其兩年來績效不僅在同類產品中墊底，更創下54萬名股東「跳車逃難」的驚人紀錄。

數據慘烈：458天天天破發

懶錢包回顧，2024年3月00940募集時，申購潮甚至波及出家人，最終創下70萬受益人與1752億元規模的空前壯舉。

然而，掛牌即是顛峰。根據數據顯示，00940上市兩年合計486個交易日中，僅有28天股價位於10元發行價以上，其餘458天皆處於「破發」狀態。

雖然在2026年2月26日一度重回10元大關，但懶錢包觀察到，當時臉書社團「自救會」中充斥著解脫與告別的感言。隨後股價僅維持一天便再次跌落，被網友調侃為「一日限定」的解套日。

績效對照：落後大盤與同儕的「Smart Beta」

針對00940標榜參考巴菲特的價值投資哲學，懶錢包提出質疑。雖然該指數確實執行了低本益比、高ROE等策略，但績效卻不盡人意。

數據指出，00940兩年來的含息報酬率僅為7.14%，在18檔同樣時間段的高股息ETF中排名第14位，位居後段班。

更殘酷的是，同期間台股加權報酬指數漲幅高達70.01%，代表大型股的0050報酬率更是突破95%。懶錢包感嘆：「海水退潮後，才知道誰在裸泳。00940雖然讓投資人賺錢，但卻遠遠落後市場平均，這就是策略式選股的風險。」

資金大潰逃：1100億元規模煙消雲散

在績效平淡與配息縮減（一度低至0.03元）的影響下，00940經歷了史上最大規模的「跳車潮」。股東人數從巔峰的99.8萬人萎縮至如今的45.4萬人，消失的54萬名股東與1100億元規模，創下了台股ETF難以被打破的負面紀錄。

懶錢包分析，00940的配息率雖符合高股息標準（年化約5%出頭），但在當初各家ETF競相拋出8%至10%殖利率的背景下，一張僅配50元的窘境讓投資人信心全失。

給45萬名在車上股東的建議

面對仍持有00940的45萬名投資人，懶錢包建議應冷靜審視選股邏輯是否真的適合自己。她強調：「如果確定這檔標的不符需求，不管現在是賺是賠，都不該被沉沒成本束縛。」

懶錢包最後總結，Smart Beta指數是否真的夠「Smart」，需要完整的多空循環驗證。對於投資人而言，與其畏懼流言蜚語或期待救世主降臨，不如回歸資產配置的本質，將資金放在更能創造價值的地方，才是財富自由的真實途徑。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。