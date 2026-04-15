海外股票 ETF 飆創新高 七檔今年漲幅已逾三成

美伊戰事新一輪談判可望啟動，帶來停火曙光，金融市場提前反應大漲，七檔海外股票ETF今年以來的淨值漲幅已逾三成，且在過去一個月戰火亂勢中仍見強攻上揚。今年漲幅逾三成的海外ETF中，第一金太空衛星（00910）累計漲幅達56.67%，遙遙領先其他各檔主、被動海外ETF；漲幅逾四成的有3檔為主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）、國泰臺韓科技（00735）；漲幅達三成以上者則為中信上游半導體（00941）、元大全球5G（00762）、兆豐洲際半導體（00911）等三檔。

法人分析，這波海外股票的表現，涵蓋被動與主動型，觀察影響績效的主要因素應該在投資題材，近期最受矚目的包括：太空科技、低軌衛星、全球創新科技，還有包括AI、半導體及5G等科技主題仍是最夯投資焦點。

今年表現最強的第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，近期太空衛星產業主要的投資驅動力包括：今年中前SpaceX預估將進行高達750億美元的上市IPO，此外，受到近期戰事影響，也帶動各國國防預算加強太空衛星火箭部署等，像是美國空軍持續部署飛彈、火箭等，挹注相關廠商訂單與投資信心；曾萬勝說明，近日SpaceX火箭補給任務與國際太空站成功對接完成任務，也再次為商業航太營運穩定度與成熟發展提供確認。

曾萬勝強調，太空衛星產業投資逐步從過往的研發創新、風險投資，更驅向成熟發展與核心國家建設投資轉變，近期再受到SpaceX將進行世紀IPO的光環帶來投資資金應推動相關標的如：火箭實驗室(Rocket Lab)、AST太空通訊 (AST SpaceMobile)等投資評價同步上揚，法人建議，想要參與太空衛星及創新科技主題投資商機，透過海外ETF的多元主題標的投資，是跟上長趨勢成長行情的最佳投資管道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。