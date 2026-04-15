00984A「主動高股息ETF」新品種半年績效狠甩0056與00878！唯一隱憂是這個

近期市場慢慢出現「主動高股息ETF」這個新品種，我很好奇，這類主動高股息跟傳統被動高股息ETF（如0056與00878）會有什麼差別？

不比還好，一比嚇一跳。例如把所有被動高股息跟台股唯一一檔主動高息ETF主動安聯台灣高息（00984A）擺在一起，近半年績效主動高股息ETF不是贏1%、2%，是贏10幾%。

同樣是高股息ETF，為什麼主動被動會差這麼多？

最主要原因，被動高股息ETF選股規則是寫死的，一般它們喜歡偏價值屬性的高殖利率股票。但這兩年市場漲最多的都跟AI題材有關，而這類股票都是成長股，配息也不高，這就是大部分高股息ETF近兩年績效普遍落後大盤的原因。

但是面對這種困境，同樣追求高股息，主動型的策略是一部分投資傳統高殖利率概念股，另一部份用來投成長股，這麼一來結果就完全不同了。它可以同時拿到科技股的成長性與傳統高股息的殖利率。（這個配置其實跟00927很像）

也因為不像被動ETF通常每季或每半年才能依指數更新持股，在市場主題快速切換的市場中，或是除息前後，主動高息ETF可以透過動態配置在成長股與高股息的比重，來找到最適合當前市場的比例。

例如除息前，市場交易填息預期的行情，此時會拉高高股息股票的比重；除息後，拉高成長股比重。或主動過濾掉景氣循環股，避免賺股息賠價差。這麼一來就算不是全鎖定高配息的股票，但股息也不至於縮水，例如最近一次配息，仍能配到年化8%水準（本周五除息，有興趣參與再留意時間）

主動型ETF要擊敗市值型ETF容易嗎？這個問題到現在可能還沒有明顯共識；

不過如果把主動高股息ETF對比被動高股息ETF，在台灣這種風格強烈的新興市場裡，其實是有機會跑出更好的表現，過去一兩年就是最佳案例。

唯一要注意的是，主動型費用率要盡可能壓低與被動型的差距，否則長期下來費用差會逐漸吃掉兩者在績效上落差。

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