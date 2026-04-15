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台積電創新高 含「積」量高 ETF 吃香

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股由電子權值股領軍走強，台積電（2330）盤中再創歷史新高，成為推升大盤的重要動能。隨著台積電公布 3 月營收表現優於市場預期，投資人對半導體景氣回溫的信心明顯升溫，並聚焦即將登場的台積電法說會。在此背景下，高含「積」量的科技型 ETF 再度受到市場關注。以野村臺灣新科技50（00935）為例，其持股聚焦台股核心權值與 AI 產業鏈，涵蓋台積電及多家具備 AI 伺服器、半導體製程與關鍵零組件競爭優勢的企業，有助投資人同步掌握權值股領漲效應與 AI 成長題材。

00935經理人林怡君就AI產業面分析觀察，AI 應用持續擴大，帶動高效能運算（HPC）、AI 伺服器與先進封裝需求同步升溫，相關供應鏈近期頻傳正向訊號。

林怡君指出，隨著全球雲端服務業者持續加碼 AI 資本支出，算力需求不僅支撐先進製程產能利用率，也帶動半導體設備、材料與關鍵零組件訂單能見度提升，AI 已成為支撐台股科技族群的核心主旋律。

隨著台積電法說在即、AI 供應鏈動能延續，透過結構性配置台股科技與 AI 族群的 ETF，有助在參與行情的同時分散個股波動風險，成為布局台股中長線的重要投資工具之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

個股 台股 林怡君

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