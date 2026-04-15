快訊

猴硐貓村5貓被虐狂噴辣椒水 28歲惡男被逮稱：心情不好

李貞秀丟立委火力全開 痛批高虹安民眾黨罪人、男友月領50萬A助理費「不要臉」

聽新聞
0:00 / 0:00

台股衝破3萬7！AI 資金回流 這四檔台股 ETF 戰績逾50%

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
股價創高之台股ETF今年以來表現。資料來源／Cmoney、統計至2026/4/14。崔馨方／製表
股價創高之台股ETF今年以來表現。資料來源／Cmoney、統計至2026/4/14。崔馨方／製表

隨著市場對美伊達成和平協議的預期升溫，風險情緒改善帶動科技股反彈，半導體族群表現強勢。在台積電（2330）等大型權值股領軍之下，電子類股全面上攻，資金動能明顯回流，推升台股15日盤中站上37,000點，再刷新歷史新高紀錄。

統計至14日，持續受惠大盤創高，台股ETF同步受益，60檔收盤價改寫新高。其中，富邦台灣半導體ETF（00892）14日淨值再創新高，今年以來績效達52.79%，穩居台股ETF表現冠軍；此外，群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）亦繳出逾50%的亮眼報酬，顯示市場資金高度集中於科技與半導體主軸。

進一步觀察00892表現，其近期漲幅領先同業，除受惠股王與股后權值股支撐外，更透過配置高成長的測試介面與IC設計服務族群，搭配獨家GPA（毛利／資產）篩選，鎖定具備高資本效率的半導體公司，形成「股王＋股后＋高成長族群」的攻守兼備組合，強化整體投資效率。

00892經理人陳双吉表示，近期市場資金明顯回流AI與高效能運算（HPC）供應鏈，半導體族群再度成為盤面核心主流。隨AI算力需求持續爆發，先進製程與高速傳輸規格全面升級，帶動矽智財（IP）產業快速崛起，正式躍升為半導體價值鏈關鍵環節，相關企業營運動能顯著提升。

展望後市，陳双吉指出，在地緣政治風險緩解與利率下行預期支撐下，科技股仍具續攻動能，資金持續聚焦具高成長潛力族群。盤面輪動方面，被動元件、CPO（矽光子）及半導體設備族群有望接棒領漲。在AI長期趨勢確立下，全球半導體市場規模持續擴張，預估2026年產值年增幅可望超過兩成，基本面支撐力道穩健。

整體而言，具備高技術門檻與高資本效率的半導體企業將持續受惠產業升級循環，而透過ETF布局，可有效掌握產業核心成長動能。半導體ETF在聚焦關鍵龍頭與高成長公司之下，有望在AI浪潮推動下持續創造超額報酬，成為投資人參與台股科技成長的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

AI 元大 台積電

延伸閱讀

台股站上36K 野村11檔台股主動式基金淨值創新高

護國神山法說行情助攻台股創高 這檔科技市值型ETF盤中漲3.5%同創高

台積電（2330）法說行情發威！台股收復失土創新高…00894抱緊AI高價股同創天價

台股炸裂！二王一后領14千金飆天價 穎崴向「第2檔萬元股」跨步

相關新聞

00984A「主動高股息ETF」新品種半年績效狠甩0056與00878！唯一隱憂是這個

主動高股息ETF（00984A）在近半年表現優於傳統被動ETF（如0056與00878），績效差距達10%以上。主動型策略靈活配置成長股與高殖利率股票，適應市場變化，但需注意費用率管理。

00905配0.6元年化近12％不吃老本…賺股息不用賠價差！低標準差抗震建議定期定額

台股強勢反彈，FT臺灣Smart（00905）配息0.6元，年化配息率近12%，成為第二季資金布局的焦點。00905採用Smart Beta選股策略，展現較強抗震能力，建議投資人定期定額布局，以降低市場波動風險。

00878股價超車00919…高配息不等於必賺破除迷思？專家：還原配息00919仍贏1元

國泰永續高股息（00878）股價超越群益台灣精選高息（00919），顯示高配息不等於必賺的迷思。即使00919歷年配息較多，現在還原後仍超過00878約1元，投資人需謹慎評估ETF屬性與成份股影響。

台股破3萬6千點！00631L分割後太香被買爆…網嗨：買進正二睏霸數錢

台股突破3萬6千點，元大台灣50正2（00631L）在分割後吸引資金湧入，單日漲幅達5.12%。截至4月，00631L投資人數增4.9萬，報酬率43.57%，引發多方熱議與關注，然而也有投資人提醒潛在的風險。

海外股票 ETF 飆創新高 七檔今年漲幅已逾三成

美伊戰事新一輪談判可望啟動，帶來停火曙光，金融市場提前反應大漲，七檔海外股票ETF今年以來的淨值漲幅已逾三成，且在過去一個月戰火亂勢中仍見強攻上揚。今年漲幅逾三成的海外ETF中，第一金太空衛星（00910）累計漲幅達56.67%，遙遙領先其他各檔主、被動海外ETF；漲幅逾四成的有3檔為主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）、國泰臺韓科技（00735）；漲幅達三成以上者則為中信上游半導體（00941）、元大全球5G（00762）、兆豐洲際半導體（00911）等三檔。

台積電創新高 含「積」量高 ETF 吃香

台股由電子權值股領軍走強，台積電（2330）盤中再創歷史新高，成為推升大盤的重要動能。隨著台積電公布 3 月營收表現優於市場預期，投資人對半導體景氣回溫的信心明顯升溫，並聚焦即將登場的台積電法說會。在此背景下，高含「積」量的科技型 ETF 再度受到市場關注。以野村臺灣新科技50（00935）為例，其持股聚焦台股核心權值與 AI 產業鏈，涵蓋台積電及多家具備 AI 伺服器、半導體製程與關鍵零組件競爭優勢的企業，有助投資人同步掌握權值股領漲效應與 AI 成長題材。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。