台股衝破3萬7！AI 資金回流 這四檔台股 ETF 戰績逾50%

隨著市場對美伊達成和平協議的預期升溫，風險情緒改善帶動科技股反彈，半導體族群表現強勢。在台積電（2330）等大型權值股領軍之下，電子類股全面上攻，資金動能明顯回流，推升台股15日盤中站上37,000點，再刷新歷史新高紀錄。

統計至14日，持續受惠大盤創高，台股ETF同步受益，60檔收盤價改寫新高。其中，富邦台灣半導體ETF（00892）14日淨值再創新高，今年以來績效達52.79%，穩居台股ETF表現冠軍；此外，群益臺灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）亦繳出逾50%的亮眼報酬，顯示市場資金高度集中於科技與半導體主軸。

進一步觀察00892表現，其近期漲幅領先同業，除受惠股王與股后權值股支撐外，更透過配置高成長的測試介面與IC設計服務族群，搭配獨家GPA（毛利／資產）篩選，鎖定具備高資本效率的半導體公司，形成「股王＋股后＋高成長族群」的攻守兼備組合，強化整體投資效率。

00892經理人陳双吉表示，近期市場資金明顯回流AI與高效能運算（HPC）供應鏈，半導體族群再度成為盤面核心主流。隨AI算力需求持續爆發，先進製程與高速傳輸規格全面升級，帶動矽智財（IP）產業快速崛起，正式躍升為半導體價值鏈關鍵環節，相關企業營運動能顯著提升。

展望後市，陳双吉指出，在地緣政治風險緩解與利率下行預期支撐下，科技股仍具續攻動能，資金持續聚焦具高成長潛力族群。盤面輪動方面，被動元件、CPO（矽光子）及半導體設備族群有望接棒領漲。在AI長期趨勢確立下，全球半導體市場規模持續擴張，預估2026年產值年增幅可望超過兩成，基本面支撐力道穩健。

整體而言，具備高技術門檻與高資本效率的半導體企業將持續受惠產業升級循環，而透過ETF布局，可有效掌握產業核心成長動能。半導體ETF在聚焦關鍵龍頭與高成長公司之下，有望在AI浪潮推動下持續創造超額報酬，成為投資人參與台股科技成長的重要工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。