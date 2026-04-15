00905配0.6元年化近12％不吃老本…賺股息不用賠價差！低標準差抗震建議定期定額

台股在美伊戰事引發的劇烈震盪後，隨和談進程加速，14日強勢反彈838點、漲幅2.37%，一舉衝上36,296點，不僅收復戰事期間的所有失土，更改寫歷史新高紀錄。在這波多空拉鋸下，FT臺灣Smart（00905）日前公佈配息，以近12%的年化配息率，成為第二季資金布局的熱議焦點。

有別於元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）以個股市值大小做為權重，導致台積電權重高達逾6成，00905採「Smart Beta多因子選股」，對單一個股設有30%權重上限，台積電佔比僅約30.8%。今年3月大盤加權指數隨台積電重挫11%，0050同樣跌約1成，但00905跌幅收斂至9.17%,較0050少跌逾1.6個百分點，展現更強的下檔防護能力。

法人指出，評估ETF抗震能力的核心指標為「標準差」，數值越低代表淨值波動越平穩。在地緣政治風險尚未完全消散、大盤預期維持大箱型震盪格局下，低標準差的ETF能讓投資人抱得安心。

00905追蹤的「特選臺灣多因子優選高股息指數」，透過品質（Quality）、動能（Momentum）、價值（Value）三大Smart Beta因子進行嚴格篩選，選股標準涵蓋ROE（股東權益報酬率）、EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）等財務核心指標，確保成份股兼具基本面支撐與市場動能。

統計至今年4月初，加權指數近一年反彈約83%，而00905同期間報酬率達88.56%，超越大盤逾5個百分點。尤其在去年4月川普對等關稅重創台股後的反彈行情中，00905從低點彈升幅度高達101%，展現「漲時領漲、跌時抗跌」的雙向優勢。

00905本次配息為每單位預計配發0.6元，年化配息率逼近12%，在本波除息潮中名列前茅。此次配息組成以資本利得為主，將Smart Beta策略實際獲取的價差利潤回饋投資人,真正做到「有賺才配、不吃老本」，有效化解存股族最擔憂的「賺了股息、賠了價差」困境。

展望後市，美伊局勢雖已出現和談契機，但地緣政治不確定性短期內難以完全消弭。理財專家建議，有意布局00905的投資人，可善用定期定額功能，以紀律性分批進場策略平抑市場雜訊。值得留意的是，00905每季（1、4、7、10月）進行成份股審核與動態調整，能隨台股產業循環靈活換軌，確保組合持續鎖定最具潛力的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。