00878股價超車00919…高配息不等於必賺破除迷思？專家：還原配息00919仍贏1元

14日台股加權指數、台積電都一起創下了新高的紀錄，只要是股市的投資人，應該沒有不高興的，但是這幾年在台股裡快速成長的各種ETF投資人，在跟著指數創下新高而興奮之餘，是不是也該回頭想一想：我買的ETF股價有跟著創新高價嗎？股價有沒有被同類型其它競爭ETF給追過去呢？

大盤創新高 高配息ETF沒創新高

雖然ETF的股價隨著盤勢漲漲跌跌、股價被追過去、又追回來是很正常的事，但是如果同樣是市場上享有超高人氣、股價長久都維持著一段距離的兩個ETF，突然就在這個台股指數走向新高的時期，兩個ETF的股價不僅漸漸拉近，最後還勝負翻轉過來，這裡面就有很多學問值得投資人注意啦！

沒錯，我講的就是國泰永續高股息（00878）的股價在前幾天默默超越了群益台灣精選高息（00919），這幾天則是越拉越開，14日台股創新高，00878收23.2元、漲幅0.83％、00919收22.91元、漲幅只有0.44％。

有長期持有、關注這兩支高配息ETF的投資人應該都知道，過去這兩、三年00919的股價大約都比00878的價格高出1～2元，在2024年時，00919的最高價達到27.09元，00878的最高價卻只有24.66元，兩者價差甚至高達2.43元。

高配息不等於必賺

現在主打「平穩配息」的00878股價，竟然能夠大喇喇地超越了「很敢配息」的00919，應該會令很多認為「很會配息，理當也很有把握填息」的投資人想像不到吧！

不過，00919的投資人也不必太難過，因為如果把這兩年來，00919比00878多配息的錢（1.45元）還原回00919現在股價的話，還是有比00878多出1元的距離，只是你不能再說：「高配息ETF很敢配，就是賺！」之類的話喔。

歸咎00919的股價被00878超越的原因，除了上述的00919配息比較多之外，此基金拉高了很穩卻不太漲的金融股權重比重（比00878多出近9個百分點）、降低了股價活蹦亂跳的AI科技股比重都是重要的原因。

成份股決定ETF屬性

反觀00878的成份股，只納入34％比重的金融股，而且比00919多了近期大漲的聯發科、日月光、廣達、京元電子等AI受惠股，00878的淨值上升幅度也就比00919大多了（當然還是不能跟主動型ETF相比啦）。

由此可以推測，如果AI的產業持續暢旺、而最近這兩支超級人氣ETF的成份股都沒什麼太大變動的話，00878與00919的股價差距可能會越拉越大，大到比00919多配息的錢還要更大，都是有可能的。

如果你看重配息金額的多寡、鍾愛金融股的穩健、不在意ETF的股價赢誰、輸誰，那就持續買進00919也行；如果想搭上多一點的AI投資紅利、討厭股價漲幅常常落在人後，或許就該趁早調整自己的ETF投資配置了。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。