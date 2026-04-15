台股破3萬6千點！00631L分割後太香被買爆…網嗨：買進正二睏霸數錢

台股突破3萬6千點、再寫歷史新高，連帶讓槓桿型ETF人氣急升。其中元大台灣50正2（00631L）在分割後價格門檻下降，加上市場快速反彈，吸引不少投資人湧入，短時間內成為股板熱議焦點。文章一出，不只看多派嗨翻，擔心風險的聲音也同步浮現。

根據報導，隨著美伊戰事消息鈍化、市場情緒回溫，台股站上3萬6千點，00631L在4月14日單日大漲5.12%，成交量超過21.4萬張，成交金額衝上ETF第三。自3月31日完成分割恢復交易以來，漲幅已達28.9%。

從投資人數來看，依集保結算所統計，4月以來ETF投資人數增加前五名中，00631L以增加4.9萬人居冠，主動統一台股增長（00981A）增加3.2萬人、元大高股息（0056）增加2.4萬人、群益台灣精選高息（00919）增加1.3萬人、主動群益科技創新（00992A）增加0.7萬人。報導也提到，今年以來00631L報酬率達43.57%，高於00981A的39.34%。法人則指出，主動式ETF績效仍仰賴經理人選股，若投資人希望在上漲時追求打敗大盤或台灣50指數，00631L是市場關注選項之一。

看多派留言幾乎是一面倒歡呼，不少人直接把00631L當成這波反彈主角，「正二賺到流湯 舒服」、「買進正二，睏霸數錢」、「謝謝正二 這波撿的很爽」、「正二 簡單 ！」、「正二神教」。也有網友認為，分割後入手門檻降低，確實更容易吸引資金進場，「正二分割後那價格確實很有吸引力」、「現在這價格 大家都買得起了」、「一張兩萬五我還不買爆！」，還有人直言「自己選股半天還不如買正二就好」、「每天上班就是打開看一下正二 就有好心情上半了」。

不過另一派網友則開始敲警鐘，擔心市場太熱反而不是好事，「糕 人越來越多」、「死定了」、「信號出來了」、「擦鞋童來了」、「完了，散戶進場」。還有人提醒正二本身畢竟是槓桿產品，漲的時候很爽，跌的時候壓力同樣放大，「希望這些人在下次腰斬的時候能撐住」、「跌的時候抱得住嗎?」、「人多的地方不要去」、「別人貪婪我恐懼」。也有網友從交易面出發提醒，「這種有淨值的ETF 注意溢價 至於籌碼看看就好」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。