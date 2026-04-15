錯過關稅最低點0050仍賺40%！艾蜜莉「緊盯國安基金進場」：不必等更低

台股再創高！恭喜大家也恭喜我自己，因為我的元大台灣50（0050）接近賺40%了！不過這一切，要從一個「差點沒買到」的故事說起。

去年4月的時候，川普拋出關稅炸彈，台股急殺，國安基金宣布進場護盤，這是它成立以來第九次出手，其實國安基金的邏輯跟價值投資是一樣的，等到真正的大恐慌來了，別人嚇到不敢動才悄悄進場承接。

不過那次國安基金剛進場的時候，幾乎是台股當時的最低點，我比較貪心一點，想要等0050跌得更深，結果遇到V型反轉，我又不想追高，只好先放過它了。

去年10月，國安基金宣布繼續護盤，剛好之後過了短短一個多月，11月21日台股又大跌千點，我覺得一定就是這個moment了！就在0050約60元的位置買進。

為什麼是60元？對照國安基金進場的時機，台股整體的估價水位以及0050長期的走勢，這個位置算是相對安全的區間，我不是買在歷史高點，而且股市往下我有資金繼續買，往上也還有空間上漲。

就這樣，之後我開始一路分批賣：賺10%賣一部份，賺20%再賣一部份，到今天大盤創新高，剩下的部位接近賺40%，等於我最近又再找時間繼續分批賣了。

可能有人會問，都賺40%了，要賣為什麼不一次全部賣？因為趨勢還在，分批出場讓我可以繼續參與上漲，又不會一夕之間吐回去，這種「慢慢賣」的方式，是我承認自己沒辦法預測頂部，所以用時間換空間，把風險分散在幾個不同的出場節點上。

看到40%的報酬讓我很開心，我回過頭來審視這件事，檢討了下次可能不要這麼貪心要等更便宜（又或許還會XD）

但我想跟大大分享的是，投資難免都會遇到錯過真正好價格或是底部的時候，只是關鍵在於，錯過了不要氣餒、不要焦躁急著追高，只要下次機會又出現的時候，把握好就好，這樣你就不會買在最高點，而讓自已處在看到股價一跌就百般焦慮的情境。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。