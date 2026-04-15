美債抱了兩年最後全砍！網友自曝改抱0050、00981A後報酬差很大：垃圾「趕快蛋雕」

美債到底還該不該留，最近又成為股板熱門話題。一名網友分享，自己前兩年聽從財經名嘴建議，砸了800多萬元買進美債，結果這兩年眼看大盤一路漲，美債卻幾乎沒什麼動靜，最後乾脆全部出清，轉進元大台灣50（0050）與主動統一台股增長（00981）A，直言回頭看「垃圾美債趕快蛋雕」。

原PO表示，前兩年買進大筆美債後，持有期間感受相當差，認為美債不僅價格表現低迷，連配息也沒有想像中有感，甚至覺得「套著配也比高股息低」。因此他在今年初試算後，發現加上配息雖然小賺，仍決定全數賣出，資金改投入00981A與0050。

他也提到，轉換標的至今，報酬「少說也有30%」，與過去兩年持有美債的體感形成強烈反差。這番發言也讓討論串迅速延伸成「美債到底是避險工具，還是資金效率黑洞」的辯論。

有些網友認同原PO的操作，認為在資產還在累積階段時，美債的確容易拖累整體報酬，像是「除非你的流動資產有5、6千萬，上億的，再來談債券資產配置。不然，在累積的過程中，債券就是個垃圾，比高股息還糟。」、「套兩年 台股漲到翻掉 資金效率好慘！」、「美股至少還噴超過，美債可能吃匯損會gg」。也有人把矛頭指向帶單邏輯與投顧說法，「相信折折財富對折」、「別信他啦 他就名嘴仔」、「買0050還要看投顧 笑死」，認為問題不只出在美債本身，也出在錯誤期待與跟單心態。

但另一派網友則認為，拿美債直接跟股票報酬相比，本來就是搞錯產品定位，「欸不是 你買債就是希望波動小 幹嘛跟股票比」、「債券跟股票比 比什麼鬼XD」、「買債券期待大漲是不是搞錯什麼」、「債本來就只是配置的一部分而非主獲利」。也有人提醒，債券主要用途本來就不是追求爆發性報酬，而是資產配置與風險平衡，「我拿定存的部位買美債，所以還好」、「其實滿多人定存放超多 那種人才適合美債」，認為若把美債當成股票來看，自然容易失望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。