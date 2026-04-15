快訊

柯震東驚爆秘戀舒華！2年前同框照洩端倪　「i love you」曖昧再被挖

福斯主播專訪搶先曝 川普親口說：伊朗戰爭「結束了」

美稱封鎖荷莫茲首日成功！數據打臉：仍有3艘伊朗出發船隻照樣穿越

聽新聞
0:00 / 0:00

美債抱了兩年最後全砍！網友自曝改抱0050、00981A後報酬差很大：垃圾「趕快蛋雕」

聯合新聞網／ 綜合報導

美債到底還該不該留，最近又成為股板熱門話題。一名網友分享，自己前兩年聽從財經名嘴建議，砸了800多萬元買進美債，結果這兩年眼看大盤一路漲，美債卻幾乎沒什麼動靜，最後乾脆全部出清，轉進元大台灣50（0050）與主動統一台股增長（00981）A，直言回頭看「垃圾美債趕快蛋雕」。

原PO表示，前兩年買進大筆美債後，持有期間感受相當差，認為美債不僅價格表現低迷，連配息也沒有想像中有感，甚至覺得「套著配也比高股息低」。因此他在今年初試算後，發現加上配息雖然小賺，仍決定全數賣出，資金改投入00981A與0050。

他也提到，轉換標的至今，報酬「少說也有30%」，與過去兩年持有美債的體感形成強烈反差。這番發言也讓討論串迅速延伸成「美債到底是避險工具，還是資金效率黑洞」的辯論。

有些網友認同原PO的操作，認為在資產還在累積階段時，美債的確容易拖累整體報酬，像是「除非你的流動資產有5、6千萬，上億的，再來談債券資產配置。不然，在累積的過程中，債券就是個垃圾，比高股息還糟。」、「套兩年 台股漲到翻掉 資金效率好慘！」、「美股至少還噴超過，美債可能吃匯損會gg」。也有人把矛頭指向帶單邏輯與投顧說法，「相信折折財富對折」、「別信他啦 他就名嘴仔」、「買0050還要看投顧 笑死」，認為問題不只出在美債本身，也出在錯誤期待與跟單心態。

但另一派網友則認為，拿美債直接跟股票報酬相比，本來就是搞錯產品定位，「欸不是 你買債就是希望波動小 幹嘛跟股票比」、「債券跟股票比 比什麼鬼XD」、「買債券期待大漲是不是搞錯什麼」、「債本來就只是配置的一部分而非主獲利」。也有人提醒，債券主要用途本來就不是追求爆發性報酬，而是資產配置與風險平衡，「我拿定存的部位買美債，所以還好」、「其實滿多人定存放超多 那種人才適合美債」，認為若把美債當成股票來看，自然容易失望。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00981A主動統一台股增長 ETF 美債

延伸閱讀

台股高點該All in 0050？網勸「別預測高點」推穩健買進

25歲All in0050會後悔？網曝關鍵：只會後悔買太少

台新證券爆大包！買進股票自動回溯全消失…網炸鍋：美國早被告死

半年All in0050大賺近70萬！他讚：無腦指數投資真的香

相關新聞

台股破3萬6千點！00631L分割後太香被買爆…網嗨：買進正二睏霸數錢

台股突破3萬6千點，元大台灣50正2（00631L）在分割後吸引資金湧入，單日漲幅達5.12%。截至4月，00631L投資人數增4.9萬，報酬率43.57%，引發多方熱議與關注，然而也有投資人提醒潛在的風險。

錯過關稅最低點0050仍賺40%！艾蜜莉「緊盯國安基金進場」：不必等更低

台股再創高！恭喜大家也恭喜我自己，因為我的0050接近賺40%了！不過這一切，要從一個「差點沒買到」的故事說起。 去年4月的時候，川普拋出關稅炸彈，台股急殺，國安基金宣布進場護盤，這是它成立以來第九次出手，其實國安基金的邏輯跟價值投資是一樣的，等到真正的大恐慌來了，別人嚇到不敢動才悄悄進場承接。 不過那次國安基金剛進場的時候，幾乎是台股當時的最低點，我比較貪心一點，想要等0050跌得更深，結果遇到V型反轉，我又不想追高，只好先放過它了。 去年10月，國安基金宣布繼續護盤，剛好之後過了短短一個多月，11月21日台股又大跌千點，我覺得一定就是這個moment了！就在0050約60元的位置買進。 為什麼是60元？對照國安基金進場的時機，台股整體的估價水位以及0050長期的走勢，這個位置算是相對安全的區間，我不是買在歷史高點，而且股市往下我有資金繼續買，往上也還有空間上漲。 就這樣，之後我開始一路分批賣：賺10%賣一部份，賺20%再賣一部份，到今天大盤創新高，剩下的部位接近賺40%，等於我最近又再找時間繼續分批賣了。 可能有人會問，都賺40%了，要賣為什麼不一次全部賣？因為趨勢還在，分批出場讓

美債抱了兩年最後全砍！網友自曝改抱0050、00981A後報酬差很大：垃圾「趕快蛋雕」

一名網友因美債表現低迷，決定全數賣出800萬美金債，轉投0050與00981A，獲利超過30%。討論引發對美債的避險功能與資金效率的爭論，網友看法分歧，部分認為美債不如股票。

半年All in0050大賺近70萬！他讚：無腦指數投資真的香

今年以來台股持續創高，一名網友在Dcard分享自己半年前All in元大台灣50（0050）的投資成果，並曬出對帳畫面顯示獲利近70萬元，引發熱烈討論。貼文強調「投資其實很簡單，買指數放著就好」，不少網友認同長期投資理念，但也出現對主動投資、政策風險等不同看法，討論呈現多元。

25歲All in0050會後悔？網曝關鍵：只會後悔買太少

台股指數持續飆高，一名25歲網友在Dcard發文表示，拿到30萬元資金後決定All in0050，並詢問未來是否會後悔，引發大量討論。多數網友未直接否定其選擇，而是將焦點放在投資期間與心態調整，認為長期持有才是關鍵，短期進場點位反而影響有限。

台股高點該All in 0050？網勸「別預測高點」推穩健買進

台股站上高檔之際，有網友在PTT發文詢問應該All in0050還是採取「50/50正二」槓桿策略，引發熱烈討論。多數網友並未直接給出投資建議，反而將焦點集中在「是否真為高點」的前提上，質疑原PO判斷依據，甚至出現「若確定高點應該放空」的反向觀點，討論呈現高度分歧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。