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主動式高息商品 衝勁足

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

中東衝突出現和緩跡象，投資主軸逐步回歸基本面。在全球AI需求持續強勁帶動下，作為關鍵基礎的半導體族群仍為市場關注焦點，股價表現相對突出。台股高息ETF中，無論近期或今年以來績效，以主動式高息ETF、半導體高息ETF與科技高息ETF表現領先。

4月來台股高息ETF表現亮眼。群益半導體收益4月以來上漲15.1%，今年來漲幅達27.9%；兆豐電子高息等權、主動安聯台灣高息分別上漲12.8%與12%，今年來亦有16.8%與23.9%表現。

台新AI優息動能、野村趨勢動能高息、中信成長高股息、復華台灣科技優息同步走強，4月以來漲幅皆逾一成；富邦臺灣優質高息、富邦特選高股息30、兆豐永續高息等權則維持穩健上行，達7%以上。

觀察配息金額，台新AI優息動能最新一次配息每單位預估配發0.05元，17日除息、16日為最後買進日。群益半導體收益預估配發0.94元、富邦特選高股息30配發0.075元、主動安聯台灣高息配息0.268元、中信成長高股息配發0.143元、富邦臺灣優質高息配息0.11元、野村趨勢動能高息配發0.054元、兆豐電子高息等權配息0.071元，上述皆為20日除息、19日為最後買進日。另外，復華台灣科技優息預估配發0.13元，21日除息、20日為最後買進日。

群益半導體收益經理人謝明志表示，全球AI軍備競賽持續升溫，AI滲透應用層面也不斷拓展，除了AI運算處在高速成長期，CSP同步發展其自身的ASIC晶片，也有助為台廠帶來新商機。台灣因擁有完整的半導體供應鏈，自上、中、下游皆於全球供應鏈中扮演關鍵角色，可望續享獲利上修的良性循環。

綜合兆豐投信、安聯台灣高息成長主動式ETF基金經理人廖本隆表示，看好AI供應鏈趨勢，2026年台股雖具備AI需求旺、資金寬鬆、低庫存與獲利成長四大支撐，具備上行條件。可逐步加碼，以掌握除權息旺季收息機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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