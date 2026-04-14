台股 ETF 十強創高價 台新臺灣 IC 設計、中信小資高價30等表現耀眼

美伊關係釋出緩和訊號，市場風險偏好迅速回升，帶動台股昨（14）日強勢攻高並改寫歷史新高，而資金同步回流科技與高價股族群，激勵台股ETF全面走揚，多檔產品漲幅領先大盤，反映AI題材與記憶體族群持續成為盤面主流焦點。

美伊情勢出現轉圜契機，美國總統川普13日表示，伊朗方面已主動釋出協商意願，市場解讀雙方仍具談判空間，激勵投資信心回溫。台股受此利多帶動強勢上攻，加權指數昨日盤中最高衝上36,341點，終場大漲838點、收在36,296點，改寫歷史新高，氣勢如虹。

盤面多頭氛圍升溫，也帶動台股ETF全面走強。觀察14日績效表現，前十強（不含槓桿型ETF）漲幅全數超越加權指數，且股價同步刷新歷史新高，資金明顯回流科技與高價股相關標的。台新臺灣IC設計、中信小資高價30、新光臺灣半導體30單日漲幅居前三；元大電子、富邦摩台、中信臺灣智慧50、元大台灣50、富邦科技、兆豐藍籌30、中信關鍵半導體等擠入前十強，成市場焦點。

台新臺灣IC設計成分股因納入群聯、華邦電、南亞科、旺宏、愛普等多檔與記憶體、儲存及控制晶片相關指標股而走強。台新臺灣IC設計研究團隊表示，市場資金正以最直接的方式回應AI浪潮的下一場演進。

近期美國首檔記憶體主題ETF—Roundhill Memory ETF（DRAM）正式掛牌，前三大持股Micron、Samsung與SK hynix合計權重逾七成，顯現全球資金正透過「產品化」方式集中布局記憶體產業。值得注意的是，該ETF成分股亦將台股的南亞科、華邦電納入其中，進一步反映台灣記憶體供應鏈在全球AI基礎設施中的關鍵地位。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，近期市場資金回流AI與高效能運算（HPC）供應鏈，半導體族群再度成為盤面核心主流。隨AI算力需求持續爆發，先進製程與高速傳輸規格全面升級，帶動矽智財（IP）產業快速崛起，躍升為半導體價值鏈關鍵環節，相關企業營運動能顯著提升。

盤面輪動方面，被動元件、CPO（矽光子）及半導體設備族群有望接棒領漲。在AI長期趨勢確立下，全球半導體市場規模持續擴張，預估2026年產值年增幅可望超過兩成，基本面支撐力道穩健。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。