台股 ETF 規模飛越5兆元

今年以來台股大洗三溫暖，但在AI需求暢旺的帶動下，投資人持續逢低加碼台股商品，統計有13檔台股ETF受益人增加超過2萬人。進一步觀察這13檔ETF績效，有七檔近一周、近一月、今年以來的表現都打敗同期大盤，並以科技型，主動式ETF為主。

2026-04-14 23:35