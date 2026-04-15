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台股 ETF 規模飛越5兆元
加權指數、櫃買指數、電子類股指數、護國神山台積電（2330）等昨（14）日同步改寫新高，帶動台股ETF市價平均上漲1.7%，推升整體台股ETF規模創新高，以5兆元64億元，首度飛越5兆整數大關。
台股連續三個交易日改寫收盤新高價，富邦台50（006208）、主動統一台股增長、國泰台灣科技（00881）龍頭等48檔台股ETF市價同步改寫歷史新高；元大台灣50（0050）、富邦科技（0052）、元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）等四檔執行過分割作業的ETF也都創下分割來新高價。
規模逾千億元的九檔台股ETF也水漲船高，依序為元大台灣50達1.53兆元、元大高股息（0056）5,715.3億元、國泰永續高股息4,639.1億元、群益台灣精選高息4,441.6億元、富邦台50的3,612.1億元、主動統一台股增長1,296億元、富邦科技1,243.1億元、元大台灣高息低波（00713）1,188.5億元、復華台灣科技優息1,156.7億元。法人分析，台股ETF規模創高，除台股漲勢推動，資金流入也是關鍵。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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