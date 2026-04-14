七檔高人氣 ETF 給力

今年以來台股大洗三溫暖，但在AI需求暢旺的帶動下，投資人持續逢低加碼台股商品，統計有13檔台股ETF受益人增加超過2萬人。進一步觀察這13檔ETF績效，有七檔近一周、近一月、今年以來的表現都打敗同期大盤，並以科技型，主動式ETF為主。

打敗同期大盤的台股ETF包括主動群益科技創新（00992A）、主動統一台股增長、國泰台灣科技龍頭、主動復華未來50、富邦科技、元大台灣50、群益半導體收益等七檔。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，隨著中東戰事趨緩，台股後市可望由情緒面波動回歸AI成長主軸，即將登場的晶圓代工龍頭法說會也將為盤勢定調。

陳朝政表示，整體來看，AI基建仍處於高度成長向上周期，隨著AI算力規格不斷升級，台廠將是AI產業重要技術生產基地，長線多頭趨勢不變。

展望後市，基本面穩健的產業與族群具備良好的布局價值，可持續關注載板、設備、半導體及光通訊等資金聚焦族群，以參與台灣科技股的成長契機。

群益半導體收益ETF經理人謝明志分析，在GTC以及OFC展覽後，市場對於AI以及光通訊的展望更為樂觀，可支撐台股後市表現。

儘管目前伊朗和美國和談協議反覆，但市場對於戰爭最恐慌的預期已過。

隨著CSP資本支出的持續上修，預期台股企業獲利將逐季走強，相關AI族群股價仍正面看待，而半導體類股更是配置首選。

展望後市，野村投信表示，觀察台股4月市場脈動，AI仍是中長線成長主軸。根據近期產業研究報告顯示，第2季起生成式AI應用將進一步由雲端擴散至企業端與邊緣運算，加速AI伺服器、高速運算、先進封裝與散熱解決方案的實際出貨。

尤其在美系與亞洲雲端服務商持續擴充資料中心之下，台灣相關供應鏈能見度明確，包含AI伺服器、電源管理、先進製程、CoWoS封裝，以及液冷與氣冷並進的散熱產業，籌碼結構整體仍維持穩健。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。