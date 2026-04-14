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十檔債券 ETF 配息率逾6%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

進入債券ETF除息旺季，據目前已公布配息的債券ETF資料顯示，4月除息債券ETF年化配息率前十強配息率皆達6%以上，其中前三強台新美元銀行債（00842B）、國泰優選非投等債、第一金優選非投債年化配息率皆逾8%。

法人表示，隨中東戰事延續，油價維持高檔、股市陷入震盪時，全球債市資金仍往投資等級債券湧進，透過高配息債券ETF切入金融債，更能同時掌握收益與現金流優勢。

台新美元銀行債ETF研究團隊表示，中東地緣政治風險升溫，戰事不確定性推升油價與通膨預期，帶動美國公債殖利率回升至相對高檔，10年期殖利率一度逼近4.5%，市場波動明顯加劇。在政策利率路徑仍具不確定性、降息時點可能延後的環境下，債券短期仍面臨震盪。

對中長期投資人而言，當前利率水準提供鎖定收益的良好時點。另一方面，金融機構在監管改革後資本結構顯著強化，資本適足率維持高檔，金融業基本面相對穩健，使金融債展現較佳防禦與收益優勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 油價 中東

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