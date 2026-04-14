海外股票 ETF 旺春風 今年來多檔漲逾四成 太空科技、AI 受青睞

美伊戰事新一輪談判可望啟動，帶來停火曙光，美股四大指數齊揚，帶動主、被動海外股票ETF表現，昨（14）日掛牌的主動群益美國增長（00997A）首日上漲5.24%，成交量達21.4萬張。

觀察今年以來的海外股票ETF表現，第一金太空衛星漲幅達56.6%，在主、被動海外ETF中居冠；主動統一全球創新、主動元大AI新經濟及國泰臺韓科技漲幅也逾四成。

主動群益美國增長經理人吳承恕表示，從近期經濟數據來看，美國最新公布的製造業與服務業PMI仍位於擴張區間，勞動市場趨於穩定，通膨仍可控，企業基本面也處在上升循環。不只科技類股延續強勁的獲利增長態勢，其他產業包括醫療保健、工業、金融、非必須消費等今年每股獲利成長率也可望優於去年。顯見美股營運正向發展的廣度同步提升，主動式美股ETF，可協助投資人在類股各擁利基的環境中，動態掌握美股行情。

法人分析，這波海外股票的表現，涵蓋被動與主動型，觀察影響績效的主要因素在投資題材，近期最受矚目的包括太空科技、低軌衛星、全球創新科技，還有包括AI、半導體及5G等科技主題。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，近期太空衛星產業主要投資驅動力包括，SpaceX預估將進行募資規模高達750億美元的上市IPO；近期戰事影響，也帶動各國國防預算加強太空衛星火箭部署等，例如美國空軍持續部署飛彈、火箭等，挹注相關廠商訂單與投資信心。SpaceX火箭補給任務與國際太空站成功對接完成任務，再次為商業航太營運穩定度與成熟發展提供確認。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，此次美伊直接對話為1979年後最高級別的直接接觸，開啟談判就是轉機的開始，顯示美伊皆有意願結束戰爭。由於美伊談判三大分歧點（荷莫茲海峽、核武器、經濟制裁）牽涉的利益層面和政治影響較廣，短期內不確定性仍大，後續有可能持續邊打邊談。但因市場將逐步意識到，美伊皆有意願結束戰爭，戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，終將回歸基本面。長線投資主軸仍將著眼於AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。