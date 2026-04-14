ETF再添新兵 009819今成立、4月23日掛牌

ETF再添新兵-追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數的中信數據及電力（009819）14日成立，據了解，募集近20億元，將在4月23日正式掛牌。

中信數據及電力風險報酬等級為RR4，採年配息，預計首次除息時間將在12月，保管銀行為臺灣中小企業銀行，經理費為每年0.65%，保管費按最新規模為每年0.15%。

因應AI驅動下用電需求快速成長與電網建置時程問題，川普政府強勢推行「電力自給（BYOG, Bring Your Own Generation）」政策，要求大型CSP業者必須具備獨立的能源供應能力，並自行負擔相關電網升級成本。因此在本輪AI競賽中，誰能解決電力缺口的速度與穩定度，誰就有定價權。

NYSE TIP數據中心及電力指數每半年（5月及11月）進行成分股審核，成分股檔數30檔，指數前十大成分股涵蓋網通與客製晶片領導廠博通、雲端架構與資料庫專家甲骨文、全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦、全球最大再生能源供應商新紀元能源、雲端自動化工作流程大廠ServiceNow、美國東南部電力供應龍頭南方公司、美國最大核電廠營運商星座能源、大型電力與天然氣供應商杜克能源、大型數據中心託管商Equinix、美國發電量最大電力供應商美國電力。

中信數據及電力經理人陳雯卿指出，AI投資重心正由上半場的晶片轉向「下半場」的基礎建設。預估未來五年全球AI基建的投資需求將高達5~7兆美元，而散戶對美股電力與數據中心企業的參與度仍低，是市場中極具補漲潛力的「隱形寶藏」。

陳雯卿進一步剖析，電力供應為驅動AI運算的核心前提，美國科技大廠正積極透過多元手段鎖定充沛能源。例如Alphabet與Meta大量簽署購電協議，亞馬遜與微軟則將資金直接挹注於核電供應與小型模組化反應爐技術。數據中心與電力宛如AI發展的大腦與心臟，兩者缺一不可。同步布局此兩大領域，可有效結合數據中心強勁的擴張動能與電力公用事業穩健的現金流，為資金建立攻守兼備的投資部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。