快訊

車輛翻覆躺路中央…新莊小貨車司機闖紅燈還撞外送員 快篩後竟是毒駕

白沙屯媽祖喜歡車廠！首度駐駕大村中華賓士 員工急忙接駕

美股早盤／美伊和談希望再起 四大指數齊揚、亞馬遜攀高

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF再添新兵 009819今成立、4月23日掛牌

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

ETF再添新兵-追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數的中信數據及電力（009819）14日成立，據了解，募集近20億元，將在4月23日正式掛牌。

中信數據及電力風險報酬等級為RR4，採年配息，預計首次除息時間將在12月，保管銀行為臺灣中小企業銀行，經理費為每年0.65%，保管費按最新規模為每年0.15%。

因應AI驅動下用電需求快速成長與電網建置時程問題，川普政府強勢推行「電力自給（BYOG, Bring Your Own Generation）」政策，要求大型CSP業者必須具備獨立的能源供應能力，並自行負擔相關電網升級成本。因此在本輪AI競賽中，誰能解決電力缺口的速度與穩定度，誰就有定價權。

NYSE TIP數據中心及電力指數每半年（5月及11月）進行成分股審核，成分股檔數30檔，指數前十大成分股涵蓋網通與客製晶片領導廠博通、雲端架構與資料庫專家甲骨文、全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦、全球最大再生能源供應商新紀元能源、雲端自動化工作流程大廠ServiceNow、美國東南部電力供應龍頭南方公司、美國最大核電廠營運商星座能源、大型電力與天然氣供應商杜克能源、大型數據中心託管商Equinix、美國發電量最大電力供應商美國電力。

中信數據及電力經理人陳雯卿指出，AI投資重心正由上半場的晶片轉向「下半場」的基礎建設。預估未來五年全球AI基建的投資需求將高達5~7兆美元，而散戶對美股電力與數據中心企業的參與度仍低，是市場中極具補漲潛力的「隱形寶藏」。

陳雯卿進一步剖析，電力供應為驅動AI運算的核心前提，美國科技大廠正積極透過多元手段鎖定充沛能源。例如Alphabet與Meta大量簽署購電協議，亞馬遜與微軟則將資金直接挹注於核電供應與小型模組化反應爐技術。數據中心與電力宛如AI發展的大腦與心臟，兩者缺一不可。同步布局此兩大領域，可有效結合數據中心強勁的擴張動能與電力公用事業穩健的現金流，為資金建立攻守兼備的投資部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 風險 電力

延伸閱讀

台灣主動式 ETF 市場添生力軍 00997A 主動群益美國增長掛牌

台股ETF「4月除息高峰秀」來了 六檔除息台股ETF 4月來掀搶買潮

美電力基建指數連兩天飆歷史新高 新光 ETF 009805 盤中創新高價

博通一周狂飆12%領跑美股！009819含博量近3成稱冠 法人看好鎖定AI心臟

相關新聞

外資反手大買！友達爆量鎖漲停登人氣王 這檔ETF新兵量價齊揚搶鏡

台股14日在三大法人買超687億元推動下，放量改寫盤中36,341.44點、收盤36,296.12點雙新高，量價排行榜成為觀察資金流向關鍵指標。

ETF再添新兵 009819今成立、4月23日掛牌

ETF再添新兵-追蹤NYSE TIP數據中心及電力指數的中信數據及電力（009819）14日成立，據了解，募集近20億元，將在4月23日正式掛牌。

海外股票ETF飆創新高 7檔今年漲幅已逾三成

美伊戰事新一輪談判可望啟動，帶來停火曙光，金融市場提前反應大漲，7檔海外股票ETF今年以來漲幅已逾三成，且在過去一個月戰火亂勢中仍見強攻上揚。今年漲幅逾三成的海外ETF中，第一金太空衛星ETF（00910）（00910）累計漲幅達56.67%，遙遙領先其他各檔主、被動海外ETF；漲幅逾四成的有3檔為主動統一全球創新（00988A）、主動元大AI新經濟（00990A）、國泰臺韓科技（00735）；漲幅達三成以上者則為中信上游半導體（00941）、元大全球5G（00876）、兆豐洲際半導體等3檔。

這6檔主動式台股ETF 今年漲幅超越大盤、台積電

半導體龍頭台積電（2330）領軍，14日台積電收在2,055元，台灣加權指數收在36,296點，雙創收盤新高價，今年以來大盤上漲25%、台積電還原配息上漲33%，根據CMoney資料統計，今年以來共有6檔主動式ETF漲幅不僅超越大盤，也超越台積電股價漲幅，包括：主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優（00994A）、主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A），主動中信台灣卓越（00995A），及主動復華未來50（00991A），且這6檔主動式台股ETF在4月份以來已上漲逾20%。

SpaceX與OpenAI將掛牌、台灣供應鏈成全球樞紐！00400A包牌 法人：看好AI與太空雙利多

受惠AI與太空科技浪潮，美股市場可望迎來「超級科技掛牌潮」，馬斯克（Elon Musk）所創立的太空科技公司SpaceX，以及AI雙雄OpenAI與Anthropic叩關資本市場，引發全球投資人高度關注。 主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢指出，台灣憑藉在高階科技製造與核心零組件的長期實力，已成為全球產業供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐，未來隨AI與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。

00919、0056、00891...別糾結誰更好！杉本：扮演不同角色不衝突

有些人開始把投資，慢慢調整成一種「節奏」。 不是追求哪一檔特別突出，而是讓不同資產之間，各自扮演不同的角色。 00891偏向產業推進，跟著趨勢起伏，有時明顯、有時平穩，但長期來看，是一種向前的力量。 0056與00919，則比較像是把整體成果，分段地呈現出來。當時間拉長之後，會發現它們各自出現的節點，並不重疊。 一邊隨著市場慢慢推進，一邊在不同時間點看到回應，兩者之間，其實並不衝突。 對一些人來說，這樣的方式，不是為了追求極致，而是讓整體更平衡一點。 有推進，也有節奏；有波動，也有分散。 久了之後，你不會特別去在意哪一段最明顯，而是開始習慣，這種隨著時間慢慢展開的感覺。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。