半年All in0050大賺近70萬！他讚：無腦指數投資真的香

今年以來台股持續創高，一名網友在Dcard分享自己半年前All in元大台灣50（0050）的投資成果，並曬出對帳畫面顯示獲利近70萬元，引發熱烈討論。貼文強調「投資其實很簡單，買指數放著就好」，不少網友認同長期投資理念，但也出現對主動投資、政策風險等不同看法，討論呈現多元。

從原PO附上的對帳截圖可見，其持有0050約2.2萬股，總市值約182.6萬元，即時庫存損益約為69萬0528元，顯示半年報酬相當可觀。原PO表示，這段期間績效遠優於自行操作個股，並感謝多位投資意見領袖帶來正面觀念，認為指數投資策略更為簡單有效。

原PO進一步指出，若靠自己選股難以在短時間內取得相同報酬，因此選擇長期持有ETF，降低操作難度與決策壓力。整體語氣偏向肯定「被動投資」策略，並將成果歸因於紀律與持有時間，而非短線操作。

多數網友對此表現給予肯定，留言祝賀之餘，也有不少人分享自身經驗，認為「忙半天不如無腦持有」，甚至有人表示已將其他資產轉向0050或指數投資。另有網友指出，市場上仍有不少人自認能打敗大盤，但實際操作未必優於指數，對此抱持保留態度。

然而，也有不同聲音出現。有網友認為自身透過主動投資同樣取得不錯績效，顯示策略選擇仍因人而異；另有留言提及政策因素，認為市場表現與政治環境息息相關，對未來走勢持較保守態度。此外，也有新手詢問「上漲是否該賣出」，反映投資人對進出場時機仍存在疑問。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。