25歲All in0050會後悔？網曝關鍵：只會後悔買太少

台股指數持續飆高，一名25歲網友在Dcard發文表示，拿到30萬元資金後決定All in0050，並詢問未來是否會後悔，引發大量討論。多數網友未直接否定其選擇，而是將焦點放在投資期間與心態調整，認為長期持有才是關鍵，短期進場點位反而影響有限。

原PO表示，自己以約82元價格全數投入元大台灣50（0050），雖自認金額不高，但仍對進場時機感到不安，因此希望獲得建議。貼文語氣透露出對「是否買在高點」的疑慮，也反映出新手投資人常見的不確定感。

對此，多數網友給出偏向長期投資的建議，認為若持有時間拉長至5年、10年，「現在的價格很可能只是未來的低點」，甚至有人直言「只會後悔買太少」。不少人分享自身經驗，指出過去在自認高點進場，短期雖曾虧損，但隨時間推移仍轉為獲利，強調時間是分散風險的重要因素。

此外，也有網友建議原PO降低短期波動帶來的心理壓力，例如設定定期定額、甚至「買完刪App」，避免頻繁關注市場造成情緒干擾。部分留言指出，存股過程中常見兩種壓力情境，包括價格上漲時覺得買太少，以及下跌時帳面虧損帶來焦慮，投資人需學習與波動共存。

不過，仍有不同聲音認為進場時機仍具風險，有人提醒「若半年內賣出，現在進場可能不理想」，也有人認為應分散配置，例如同時投資台積電或美股ETF，以降低單一標的風險。另有少數網友以較激進角度表示，「會後悔沒開槓桿」，顯示市場中仍存在追求更高報酬的聲音。

整體而言，討論呈現出對0050長期價值的普遍認同，但在操作方式與風險承受度上仍存在差異。多數意見最終回歸投資基本原則，即持有時間、紀律與心態管理，比進場價格更為重要。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。