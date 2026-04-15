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正二報酬勝0050？網實測見1反轉：高報酬不等於好策略

聯合新聞網／ 綜合報導
網友實測發現，槓桿ETF「正二」（00631L）雖年化報酬率高達34%，但以夏普值分析後，0050反而顯示更優的報酬效率，引發投資策略與風險議題廣泛討論。許多投資人認為，高報酬不等於好策略，建議應考量風險承擔與波動控制。 中央通訊社
網友實測發現，槓桿ETF「正二」（00631L）雖年化報酬率高達34%，但以夏普值分析後，0050反而顯示更優的報酬效率，引發投資策略與風險議題廣泛討論。許多投資人認為，高報酬不等於好策略，建議應考量風險承擔與波動控制。 中央通訊社

有網友在Dcard分享投資實測結果，指出槓桿ETF「正二」（00631L）年化報酬率高於0050，但進一步以夏普值Sharpe Ratio分析後，認為0050反而是更優策略，引發網友熱烈討論。討論焦點不再只是報酬高低，而是延伸至風險承擔、波動控制與投資效率，掀起一波對「高報酬是否等於好策略」的辯論。

原PO以自身操作與回測數據說明，儘管正二長期年化報酬可達34%以上，高於0050約19%，但同時伴隨更高波動與最大回撤（達-55%）。透過夏普值計算後，0050反而略勝，代表在相同風險單位下，0050的報酬效率更佳。原PO強調，正二並非「更賺的0050」，而是「放大風險後換取報酬」，投資人需承受更劇烈的帳戶波動。

此外，原PO也分享自建「月營收動能策略」，聲稱在相近波動下取得更高報酬，夏普值達2以上，優於0050與正二，藉此強調策略品質應以風險調整後報酬為核心，而非單看績效數字。同時提醒，多數市場投顧或「老師」策略難以複製，建議投資人自行回測驗證。

多數網友對原PO觀點表示認同，認為夏普值確實提供較客觀的比較基準，也有人分享自身經驗指出，正二雖然報酬亮眼，但過程波動極大，「跌的時候真的抱不住」，心理壓力遠高於0050。部分長期持有者則表示，若能持續加碼並承受回檔，報酬仍相當可觀。

不過，也有網友持不同看法，認為是否選擇正二取決於投資目的與風險偏好，例如追求快速翻身者可能更傾向高槓桿工具，甚至直言「要翻身不如直接期貨或選擇權」。另有討論延伸至操作方式，有人建議透過「正二＋現金再平衡」降低風險，也有人比較正二與期貨差異，指出期貨需轉倉與保證金管理，對一般投資人門檻較高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

夏普 績效 0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 ETF

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