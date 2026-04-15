快訊

北台要變天了！今起兩波鋒面 連下4天雨降溫

IMF看衰經濟、示警通膨 憂戰爭引爆最大能源危機

台股高點該All in 0050？網勸「別預測高點」推穩健買進

聯合新聞網／ 綜合報導
台股高檔引發討論，網友熱議是選擇全押0050還是50/50正二策略。多數人認為過度預測高點可能錯失行情，並強調依據個人風險承受度調整策略。部分樂觀網友則稱當前為多頭起點，應把握進場機會。 中央通訊社
台股高檔引發討論，網友熱議是選擇全押0050還是50/50正二策略。多數人認為過度預測高點可能錯失行情，並強調依據個人風險承受度調整策略。部分樂觀網友則稱當前為多頭起點，應把握進場機會。 中央通訊社

台股站上高檔之際，有網友在PTT發文詢問應該All in0050還是採取「50/50正二」槓桿策略，引發熱烈討論。多數網友並未直接給出投資建議，反而將焦點集中在「是否真為高點」的前提上，質疑原PO判斷依據，甚至出現「若確定高點應該放空」的反向觀點，討論呈現高度分歧。

原PO指出，目前大盤處於高位，若選擇All in0050，心理壓力較大且違反人性；反之採用0050與正二各半的配置，可能在上漲時取得更高報酬，且下跌時仍有加碼空間，但對於再平衡比例與進出場時機感到困惑，因而發文請益策略優劣。

針對此提問，多數回應並未支持單一策略，而是回到投資核心假設。有網友直言「你怎麼知道現在是高點？」並指出市場長期上漲趨勢中，過去在1萬、2萬甚至3萬點時皆有人認為已達高點，但最終指數仍持續創新高，認為過度預測高點反而可能錯失行情。也有人認為若原PO確信高點成立，邏輯上應選擇放空或反向ETF，而非考慮做多工具。

在投資方法上，部分網友強調策略需依個人風險承受度與資金規劃調整，指出槓桿ETF（如正二）涉及波動與再平衡風險，不適合缺乏經驗者；也有人建議採取分批進場、降低槓桿或維持現金部位，以減少心理壓力。另有留言提及「曝險比例」與「現金配置」的重要性，認為操作細節遠比單純選擇標的更關鍵。

不過，也有一派網友持相對樂觀態度，認為當前仍屬多頭趨勢起點，甚至直言「現在是起漲點」、「未來回頭看只是低點」，主張應把握機會進場，避免因猶豫錯過行情。另有少數人以戲謔口吻建議「歐印正二」、「開槓桿」或「信貸投入」，顯示市場情緒仍帶有投機色彩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 0050元大台灣50 ETF 市值型

延伸閱讀

00981A報酬狠甩0050！杉本點「經保費1.1%不會貴」：績效已經能大大覆蓋成本

系統幫你強制做多？台新證錯帳逾1億元…股民氣炸：原本元富好好的

台股飆破3萬6千點！0050衝上83元清流君喊ALL IN沒…空手仔：只剩口水

網連署「取消二代健保補充費」！鄉民支持制度不合理：對長期投資者不利

相關新聞

台股高點該All in 0050？網勸「別預測高點」推穩健買進

台股站上高檔之際，有網友在PTT發文詢問應該All in0050還是採取「50/50正二」槓桿策略，引發熱烈討論。多數網友並未直接給出投資建議，反而將焦點集中在「是否真為高點」的前提上，質疑原PO判斷依據，甚至出現「若確定高點應該放空」的反向觀點，討論呈現高度分歧。

台股 ETF 規模飛越5兆元

加權指數、櫃買指數、電子類股指數、護國神山台積電等昨（14）日同步改寫新高，帶動台股ETF市價平均上漲1.7%，推升整體台股ETF規模創新高，以5兆元64億元，首度飛越5兆整數大關。

台股 ETF 十強創高價 台新臺灣 IC 設計、中信小資高價30等表現耀眼

美伊關係釋出緩和訊號，市場風險偏好迅速回升，帶動台股昨（14）日強勢攻高並改寫歷史新高，而資金同步回流科技與高價股族群，激勵台股ETF全面走揚，多檔產品漲幅領先大盤，反映AI題材與記憶體族群持續成為盤面主流焦點。

主動式高息商品 衝勁足

中東衝突出現和緩跡象，投資主軸逐步回歸基本面。在全球AI需求持續強勁帶動下，作為關鍵基礎的半導體族群仍為市場關注焦點，股價表現相對突出。台股高息ETF中，無論近期或今年以來績效，以主動式高息ETF、半導體高息ETF與科技高息ETF表現領先。

七檔高人氣 ETF 給力

今年以來台股大洗三溫暖，但在AI需求暢旺的帶動下，投資人持續逢低加碼台股商品，統計有13檔台股ETF受益人增加超過2萬人。進一步觀察這13檔ETF績效，有七檔近一周、近一月、今年以來的表現都打敗同期大盤，並以科技型，主動式ETF為主。

十檔債券 ETF 配息率逾6%

進入債券ETF除息旺季，據目前已公布配息的債券ETF資料顯示，4月除息債券ETF年化配息率前十強配息率皆達6%以上，其中前三強台新美元銀行債（00842B）、國泰優選非投等債、第一金優選非投債年化配息率皆逾8%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。