台股高點該All in 0050？網勸「別預測高點」推穩健買進

台股站上高檔之際，有網友在PTT發文詢問應該All in0050還是採取「50/50正二」槓桿策略，引發熱烈討論。多數網友並未直接給出投資建議，反而將焦點集中在「是否真為高點」的前提上，質疑原PO判斷依據，甚至出現「若確定高點應該放空」的反向觀點，討論呈現高度分歧。

原PO指出，目前大盤處於高位，若選擇All in0050，心理壓力較大且違反人性；反之採用0050與正二各半的配置，可能在上漲時取得更高報酬，且下跌時仍有加碼空間，但對於再平衡比例與進出場時機感到困惑，因而發文請益策略優劣。

針對此提問，多數回應並未支持單一策略，而是回到投資核心假設。有網友直言「你怎麼知道現在是高點？」並指出市場長期上漲趨勢中，過去在1萬、2萬甚至3萬點時皆有人認為已達高點，但最終指數仍持續創新高，認為過度預測高點反而可能錯失行情。也有人認為若原PO確信高點成立，邏輯上應選擇放空或反向ETF，而非考慮做多工具。

在投資方法上，部分網友強調策略需依個人風險承受度與資金規劃調整，指出槓桿ETF（如正二）涉及波動與再平衡風險，不適合缺乏經驗者；也有人建議採取分批進場、降低槓桿或維持現金部位，以減少心理壓力。另有留言提及「曝險比例」與「現金配置」的重要性，認為操作細節遠比單純選擇標的更關鍵。

不過，也有一派網友持相對樂觀態度，認為當前仍屬多頭趨勢起點，甚至直言「現在是起漲點」、「未來回頭看只是低點」，主張應把握機會進場，避免因猶豫錯過行情。另有少數人以戲謔口吻建議「歐印正二」、「開槓桿」或「信貸投入」，顯示市場情緒仍帶有投機色彩。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。