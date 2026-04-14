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外資反手大買！友達爆量鎖漲停登人氣王 這檔ETF新兵量價齊揚搶鏡

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股14日在三大法人買超687億元推動下，放量改寫盤中36,341.44點、收盤36,296.12點雙新高，量價排行榜成為觀察資金流向關鍵指標。

今日市場目光焦點無疑落在面板雙虎上。外資反手重倉掃貨，友達（2409）與群創（3481）強勢包辦買超冠亞軍，分別掃入逾11萬與近8萬張。身為「人氣王」的友達，股價收在漲停19.8元，成交量飆至55.5萬張，股價追平2024年7月來波段最高；群創亦爆量收漲3.61%、至27.25元。

友達近期動作頻頻，13日剛宣布將能源事業公司化，規劃8月分割給子公司達耀能源，隨後轉讓予星耀投控。這項能源事業組織重整案，旨在透過獨立運作提升運作效率與市場競爭力，展現集團深耕太陽能電廠與能源管理的野心。

另，觀察「成交值」與「成交量」雙榜，台玻（1802）、旺宏（2337）、華邦電（2344）三檔個股同時入榜。值得關注的是，相對於記憶體要角旺宏與華邦電尾盤面臨賣壓，台玻表現相對強勁，臨收前獲買盤進場急拉，終場上漲7.57%、收在68.2元，離前高73.5元僅約5元之遙。

成交量結構亦出現明顯變化，ETF與主動型基金占據半數席次，包括元大台灣價值高息（00940）、元大台灣50正2（00631L）等高人氣標的持續吸金；同時，主動統一台股增長（00981A）與主動群益美國增長（00997A）同步放量，反映資金透過指數化與主動配置工具積極參與多頭行情。其中，主動群益美國增長掛牌首日成交量達21萬張，收漲5.24%，蜜月行情亮眼。

以成交值觀察，前十名個股依序為台積電（2330）、旺宏、南亞科（2408）、華通（2313）、國巨*（2327）（2327）、聯發科（2454）、台玻、台達電（2308）、華邦電與穩懋（3105）。除了權王台積電領頭衝刺，IC 設計龍頭聯發科與記憶體廠旺宏漲幅皆逾5%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 華邦電 國巨

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