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富邦投信首檔主動股ETF核准募集 龍耀艦隊啟航開啟台股新版圖

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
表：主動富邦台灣龍耀ETF小檔案。 註1：本基金風險屬性為RR4，適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。註2：本基金成立日起滿60日（含）後，經理公司做成收益分配決定後，於每季結束後之第45個營業日前（含）進行收益分配 資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/4
表：主動富邦台灣龍耀ETF小檔案。 註1：本基金風險屬性為RR4，適合風險承受度較高，願積極進行投資，追求資產或收益可以穩定成長的投資人。註2：本基金成立日起滿60日（含）後，經理公司做成收益分配決定後，於每季結束後之第45個營業日前（含）進行收益分配 資料來源：富邦投信整理 資料日期：2026/4

在第29屆「傑出基金金鑽獎」中橫掃10項大獎、成為贏家的富邦投信，挾其超過30年台股投資實力與領先優勢，正式啟動新一波產品布局。全新推出的「主動富邦台灣龍耀ETF」已於4月14日申報生效，發行價為每單位新台幣10元，採取季配息機制。此檔主動式ETF不僅宣告富邦投信強勢進軍主動股ETF市場，更以旗艦級產品之姿，直指台股主動投資新標竿。

在台股ETF市場競爭日益升溫之際，富邦投信選擇此時切入主動股ETF領域，展現積極布局與搶占市場制高點的企圖心。此檔主動股ETF透過主動投資機制，結合專業投研團隊判斷，靈活因應市場變化調整投資組合，強調前瞻選股與動態配置，打造更具彈性與策略深度的台股投資新工具。

富邦投信表示，GLORY為此檔基金特色，結合Growth（專注高成長性）、Leader（富邦投信領導者、獲2026年金鑽獎殊榮）、Outperformance（追求長期優化報酬表現）、Rising Star（尋找下一個神山級明星），並亦兼顧Yield（紅利收成）機會，以多元因子整合策略，期在掌握台灣關鍵產業動能之餘，提升整體投資組合的配置效率與延續性。

富邦投信指出，此檔基金採趨勢潛力型投資策略，以主動操作為核心，突破國內主動型ETF在市值、產業或高股息條件上的限制，提升整體投資靈活度。相較於聚焦單一產業或偏重收益的產品，本基金可依市場環境動態調整配置，兼顧多元產業布局與成長機會掌握，降低單一產業波動風險。透過專業投研團隊主動選股與策略調整，聚焦具發展潛力與產業趨勢優勢的標的，打造更具彈性與前瞻性的投資組合，滿足投資人對成長與配置效率的雙重需求。

富邦投信長期在台股主動與被動投資領域皆具領先優勢，旗下富邦新台商基金（原日盛新台商基金）、富邦台50ETF（006208）及富邦科技ETF（0052）近年表現亮眼，並獲第29屆「傑出基金金鑽獎」肯定，顯示其在產業研究、選股能力與投資紀律上的高度競爭力。此次推出主動股ETF，不僅是產品線的重要里程碑，也代表富邦投信將既有主動投資優勢延伸至ETF架構，為投資人提供更具效率與彈性的投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股 富邦投信

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