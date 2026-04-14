SpaceX與OpenAI將掛牌、台灣供應鏈成全球樞紐！00400A包牌 法人：看好AI與太空雙利多

受惠AI與太空科技浪潮，美股市場可望迎來「超級科技掛牌潮」，馬斯克（Elon Musk）所創立的太空科技公司SpaceX，以及AI雙雄OpenAI與Anthropic叩關資本市場，引發全球投資人高度關注。

主動國泰動能高息（00400A）基金經理人梁恩溢指出，台灣憑藉在高階科技製造與核心零組件的長期實力，已成為全球產業供應鏈中不可或缺的關鍵樞紐，未來隨AI與太空相關產業持續推進，台灣供應鏈的發展動能值得持續關注。

00400A於4月9日正式上市，掛牌首日即奪下全台ETF成交量冠軍，截至4月13日，基金淨值突破11元，規模更迅速成長至新台幣92.74億元，顯示市場資金明顯聚焦具趨勢題材與基本面支撐的主動式策略產品。

梁恩溢分析，00400A現階段持股高度聚焦AI相關產業，主要看準AI應用正快速擴散，產業發展逐步從第一階段的硬體基礎建設，邁向第二階段軟體與平台應用，更將進入第三階段的終端產品換機潮，有機會讓具備關鍵技術與製造優勢的台灣企業，在題材發酵與資本支出擴大過程中持續受惠。

隨SpaceX、OpenAI 與 Anthropic等指標性科技公司傳出可能啟動資本市場規劃，相關產業鏈亦再度成為市場關注焦點。

進一步觀察 00400A 的成分股配置，可發現基金涵蓋多檔位處AI與太空產業鏈關鍵位置的台灣企業，相關持股比重逾5成。

00400A基金經理人梁恩溢指出，在AI算力持續升級的趨勢下，台積電以先進製程支撐高效能晶片量產，台達電、智邦分別於電源模組與高階交換器領域具備關鍵技術地位，廣達、緯穎作為AI伺服器主要代工廠，隨GPU採購量增加，可望帶動整體AI伺服器供應鏈動能。

同時也布局在金像電、奇鋐、聯發科、瑞昱等PCB、散熱、IC設計與通訊解決方案的領導品牌，亦緊扣AI與高速運算的長期發展方向。

00400A基金經理人梁恩溢進一步表示，延伸至太空與通訊應用，台光電於高階銅箔基板（CCL）、華通於HDI板、欣興於高階ABF載板，以及國巨於高階被動元件，皆扮演不可或缺角色，上述相關公司亦皆為00400A重要成分股。

隨全球科技企業積極募資並擴大資本支出，上下游供應鏈的技術布局與合作關係，有望持續為產業帶來長期深化的發展空間。

展望後市，00400A經理人梁恩溢表示，短期地緣政治與市場情緒仍可能帶來波動，但台灣在全球 AI 供應鏈中，從上游半導體、中游關鍵零組件，到後段系統整合，具備難以取代的產業完整度與競爭優勢。

00400A的選股核心，著重於價值與動能並行，透過評估企業資金運用效率、經營團隊執行力與公司治理品質等多項實地調研，精選具中長期成長潛力的標的，力求在趨勢中為投資人掌握成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。