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00919、0056、00891...別糾結誰更好！杉本：扮演不同角色不衝突

聯合新聞網／ 杉本來了
台股10日收盤上漲556.67點，終場以35,417.83點作收，成交量8,295.37億元；收盤指數再創新高。 中央社
台股10日收盤上漲556.67點，終場以35,417.83點作收，成交量8,295.37億元；收盤指數再創新高。 中央社

有些人開始把投資，慢慢調整成一種「節奏」。

不是追求哪一檔特別突出，而是讓不同資產之間，各自扮演不同的角色。

中信關鍵半導體（00891）偏向產業推進，跟著趨勢起伏，有時明顯、有時平穩，但長期來看，是一種向前的力量。

元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919），則比較像是把整體成果，分段地呈現出來。當時間拉長之後，會發現它們各自出現的節點，並不重疊。

一邊隨著市場慢慢推進，一邊在不同時間點看到回應，兩者之間，其實並不衝突。

對一些人來說，這樣的方式，不是為了追求極致，而是讓整體更平衡一點。

有推進，也有節奏；有波動，也有分散。

久了之後，你不會特別去在意哪一段最明顯，而是開始習慣，這種隨著時間慢慢展開的感覺。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00891中信關鍵半導體 0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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