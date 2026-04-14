00919、0056、00891...別糾結誰更好！杉本：扮演不同角色不衝突

有些人開始把投資，慢慢調整成一種「節奏」。

不是追求哪一檔特別突出，而是讓不同資產之間，各自扮演不同的角色。

中信關鍵半導體（00891）偏向產業推進，跟著趨勢起伏，有時明顯、有時平穩，但長期來看，是一種向前的力量。

元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919），則比較像是把整體成果，分段地呈現出來。當時間拉長之後，會發現它們各自出現的節點，並不重疊。

一邊隨著市場慢慢推進，一邊在不同時間點看到回應，兩者之間，其實並不衝突。

對一些人來說，這樣的方式，不是為了追求極致，而是讓整體更平衡一點。

有推進，也有節奏；有波動，也有分散。

久了之後，你不會特別去在意哪一段最明顯，而是開始習慣，這種隨著時間慢慢展開的感覺。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。