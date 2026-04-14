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美國費半指數創新高 台灣半導體相關 ETF 跟進高歌

經濟日報／ 記者何佩儒／台北即時報導

美國費半指數13日收9,039點，續創歷史新高，帶動台股14日開盤大漲，權王台積電（2330）攻高，半導體ETF跟進喊衝。其中新光臺灣半導體30（00904），盤中最高價來到31.57元，創歷史新高，隨本周17日即將除息，每單位預估配息0.68元，換算年配息率突破8%的水準，加上美股半導體行情火熱，台積電法說即將登場，吸引盤中交投買氣大增，在除息日前搶先卡位。

4月台股ETF除息秀本周起熱鬧登場，除了新光00904搶先打頭陣，下周還有群益00927、元大0056等順勢登場，受惠AI基建潮帶動，加上最近AI硬體投資題材火熱，在台股原型ETF中，半導體ETF今年股價表現亮眼。

新光臺灣半導體30ETF經理人詹佳峯表示，2026年AI加速驅動下，台灣半導體供應鏈中，全產業鏈包括晶圓廠投資、到先進封裝與測試快速發展，皆受惠於全球半導體生態系的擴充產能與技術成長需求，不少關鍵半導體元件短期缺貨難解，明年供不應求持續吃緊，帶旺半導體價格暴漲商機全面擴散，中長期基本面將迎來新一波硬投資成長浪潮。

台新投信建議，本周台積電法說會即將登場，吸引不少資金卡位台積電個股，或轉布局高含積量台股ETF，參與半導體除填息行情，建議投資人可依自身風險承受度與現金流需求，鎖定季配息型半導體ETF參與除息，中長期來看半導體ETF填息機率大，除提供每季領息收益外，資本利得成長潛力更值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 個股 台積電

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