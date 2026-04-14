台股飆新高 00988A 再度暴力漲贏所有正二 ETF

不甩美伊談判卡關，美股主要指數收紅，台股14日盤面跟著一片紅通通，在台積電股價創新高的帶動下，午盤加權指數走揚衝上36,322點，同樣創下盤中新高。ETF市場表現同樣熱絡，主動統一全球創新（00988A）盤中一口氣大漲近6%，不僅再度跑贏槓桿型的正二ETF，更高居所有ETF漲幅第一名，成為今日盤面重要焦點之一。

觀察今日盤中ETF漲幅前三名，第一名就是開盤即強力跳漲、漲幅高達5.86%的主動統一全球創新。根據統一投信官網資料，00988A持股除了美股為核心外，重點持倉還包含了掌握AI供應鏈命脈的台股，以及從去年開始一路向上衝的日股、韓股，與工業大國德股等。00988A股價連飆新高的好表現，也帶動資金流入，規模快速成長，被看好有機會成為下一檔加入規模200億俱樂部的主動式ETF。

緊追在00988A之後的，則是期元大S&P原油反1，盤中上漲5.85%，位居第二。第三名則是中信日本半導體，漲幅5.31%，反映日本半導體供應鏈與科技產業題材持續受到市場青睞。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，此次美伊直接對話為1979年後最高級別的直接接觸，開啟談判就是轉機的開始，顯示美伊皆有意願結束戰爭。

不過，由於美伊談判三大分歧點（荷莫茲海峽、核武器、經濟制裁）牽涉的利益層面和政治影響較廣，短期內不確定性仍大，後續有可能持續邊打邊談。但因市場將逐步意識到，美伊皆有意願結束戰爭，戰爭對股市的影響有望趨於鈍化，股市終將回歸基本面。長線投資主軸仍將著眼於AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。